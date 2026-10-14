ABD Adalet Bakanlığı, eski CIA analisti Sue mi Terry'ye dava açmama kararı verdi - Son Dakika
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ABD Adalet Bakanlığı, eski CIA analisti Sue mi Terry'ye dava açmama kararı verdi

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ABD Adalet Bakanlığı, Güney Kore istihbaratı adına gizli ajanlıkla suçlanan eski CIA analisti Sue mi Terry'ye dava açmama kararı verdi. Hukuki bir soruna karışmaması koşuluyla suçlamaların tamamen düşürüleceğini, kararın her iki tarafın çıkarlarına hizmet edeceğini bildirdi.

ABD Adalet Bakanlığı, Güney Kore istihbarat servisi adına "gizli ajanlık yapmakla" suçlanan eski ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) analisti hakkında dava açılmamasına karar verdi.

CBS televizyonunun haberine göre bakanlık, 2024 yılında, Güney Kore istihbarat servisi adına "gizli ajanlık yapmakla" suçlanan eski CIA analisti Sue mi Terry hakkında kararını açıkladı.

Buna göre bakanlık, Terry aleyhinde dava açılmamasına karar verdi.

Karar doğrultusunda "hukuki bir soruna karışmaması koşuluyla" Terry hakkındaki yasal süreç ve suçlamalar tamamen düşürülecek.

Associated Press (AP) ajansının haberinde bakanlığın, yeni kararın "hem Terry'nin hem de ABD'nin çıkarlarına en iyi şekilde hizmet edeceği" yönünde görüş bildirdiği aktarıldı.

Terry hakkında 2024 yılında hazırlanan iddianamede analistin "medya görünümleri sırasında Güney Kore hükümeti için lobicilik faaliyeti yaptığı ve bunun karşılığında lüks hediyeler kabul ettiği" öne sürülmüştü.

Güney Kore asıllı ABD'li Terry, Dış İlişkiler Konseyinde (CFR) kıdemli uzman olarak görev yapmış ve CIA'da Doğu Asya konusunda uzman istihbarat analisti olarak çalışmıştı.

Kaynak: AA
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