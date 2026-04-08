ABD, Afganları Yerleştirmek İçin Müzakerelere Başladı
ABD, Afganları Yerleştirmek İçin Müzakerelere Başladı

08.04.2026 10:33
Trump yönetimi, Katar'da mahsur kalan 1100'den fazla Afganı kabul etmek için Asia ve Afrika ile görüşüyor.

ABD'de Donald Trump yönetiminin, Katar'daki bir askeri üste bir yılı aşkın süredir bekleyen 1100'den fazla Afgan vatandaşını yerleştirmek için Asya ve Afrika ülkeleriyle müzakere ettiği ileri sürüldü.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimi tarafından tahliye edilen ancak Trump'ın Afganlara yönelik seyahat kısıtlamaları nedeniyle ABD'ye girişlerine izin verilmeyen 1100'den fazla Afgan, bir yılı aşkın süredir Katar'daki Es Sayliye askeri kampında mahsur kalmış durumda.

Bu nedenle ABD, askeri üssü kapatabilmek amacıyla Afganları kabul etmesi için Afrika ve Asya'daki ülkelerle görüşüyor.

Katar'daki Es Sayliye askeri kampının, ABD ile işbirliği yapmış ve ülkeye gelmek için başvuruda bulunmuş Afganlar için bir geçiş noktası olarak hizmet vermesi planlanmıştı.

Vizeleri 2024'e kadar onaylanan birçok Afgan, kamptan ayrılıp ABD'ye gitmeyi başardı ancak Trump'ın Ocak 2025'te göreve gelmesiyle Afganların ABD'ye giriş yapmalarını sağlayan birçok yol kapandı.

Yetkililer, kampın işletilmesinin ABD'ye ayda 10 milyon dolardan fazlaya mal olduğunu tahmin ediyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
