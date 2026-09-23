ABD araştırmasına göre El Nino kaynaklı aşırı sıcaklar 9 ayda 451 bin ölüme yol açabilir - Son Dakika
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ABD araştırmasına göre El Nino kaynaklı aşırı sıcaklar 9 ayda 451 bin ölüme yol açabilir

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ABD araştırmasına göre El Nino kaynaklı aşırı sıcaklar ve felaketler Haziran 2026-Şubat 2027'de 451 bin kişinin ölümüne neden olabilir. En yüksek ölüm 66 bin 800 ile Sahra Çölü çevresinde öngörülürken, düşük gelirli bölgelerin aşırı sıcaklara daha savunmasız olduğu belirtildi.

ABD'de yapılan bir araştırma, El Nino kaynaklı aşırı sıcakların ve bunun yol açtığı felaketlerin 9 ayda 451 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olabileceğini ortaya koydu.

Chicago Üniversitesine bağlı "Climate Impact Lab" tarafından yayımlanan araştırmada, El Nino kaynaklı aşırı sıcaklar ele alındı.

Araştırmada, El Nino kaynaklı aşırı sıcakların kuraklık, orman yangınları, su kaynaklarının azalması gibi durumların yanı sıra gıda güvensizliği ve enerji fiyatlarının yükselmesine de neden olduğu vurgulandı.

Haziran 2026'dan Şubat 2027 sonuna kadar 451 bin kişinin El Nino nedeniyle hayatını kaybedebileceği ifade edilen araştırmada, söz konusu dönemdeki sıcaklık kaynaklı ölümlerin El Nino ile ilişkilendirilebileceğine işaret edildi.

Araştırmada, düşük gelirlilerin yaşadığı bölgelerin aşırı sıcaklara karşı daha savunmasız olduğuna dikkati çekildi.

En yüksek ölüm sayısının 66 bin 800 ile Sahra Çölü çevresindeki bölgelerde kaydedilebileceği belirtilen araştırmada, bu bölgeyi Güney ve Güneydoğu Asya'nın takip ettiği vurgulandı.

El Nino, ekvatoral Pasifik'in orta ve doğu kesimlerinde deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalin üzerine çıkmasıyla gelişen hava olayı olarak tanımlanıyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: ABD araştırmasına göre El Nino kaynaklı aşırı sıcaklar 9 ayda 451 bin ölüme yol açabilir - Son Dakika
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