ABD Askerleri Litvanya'dan Çekilmeye Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD Askerleri Litvanya'dan Çekilmeye Başladı

03.06.2026 15:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1000'den fazla ABD askeri, görev rotasyonunun sona ermesiyle Litvanya'dan ayrılıyor.

Litvanya'da konuşlu 1000'den fazla ABD askerinin görev rotasyonunun sona ermesi nedeniyle ülkeden çekilmeye başladığı bildirildi.

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonunun (LRT) haberine göre, hükümet kaynakları, ABD askerlerinin teçhizatlarıyla ülkeden çekilmeye başladıklarını doğruladı.

Litvanyalı yetkililer, askerlerin yerini yeni bir birliğin almasının beklendiğini ancak ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığını gözden geçirmesi nedeniyle yeni konuşlandırmanın zamanlaması ve büyüklüğünün henüz netleşmediğini belirtti.

Yetkililer, mevcut geçiş sürecinin Litvanya'da ABD askerlerinin bulunmadığı olağandan daha uzun bir ara döneme yol açabileceğini ancak yeni bir rotasyonun yine de beklendiğini bildirdi.

Litvanya Savunma Bakanı Robertas Kaunas, gazetecilere yaptığı açıklamada, Baltık bölgesinin hem NATO hem de ABD için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Kaunas, görev süreleri dolan Amerikalı askerlerin yerlerine yenilerinin getirileceğine dair ABD'den güvence aldıklarını ancak bunun ne zaman gerçekleşeceğinin belirsiz olduğunu kaydetti.

ABD, 2019'dan bu yana Litvanya'ya düzenli olarak tabur büyüklüğünde birlikler gönderiyor. Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından ülkedeki ABD askeri varlığı 1000 askerin üzerinde sürekli rotasyon esasına göre sürdürülüyordu.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Litvanya, Güvenlik, Savunma, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Askerleri Litvanya'dan Çekilmeye Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yolda yürürken gördü, mutluluğu yüzüne yansıdı: Arçil ve Şota adını verdi Yolda yürürken gördü, mutluluğu yüzüne yansıdı: Arçil ve Şota adını verdi
Yangından sonra ortaya çıkan tümülüs definecilerin hedefi oldu Yangından sonra ortaya çıkan tümülüs definecilerin hedefi oldu
Herkes altın aradığını sandı, o toprağın altından ’cara peyniri’ çıkardı Herkes altın aradığını sandı, o toprağın altından 'cara peyniri' çıkardı
Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek’ten Kılıçdaroğlu’na tepki: Gün gelir, devran döner Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'ten Kılıçdaroğlu'na tepki: Gün gelir, devran döner
Maden faciası sanığı duruşmada “gerçek patron başkası“ dedi, tahliye edildi Maden faciası sanığı duruşmada "gerçek patron başkası" dedi, tahliye edildi
Nevşehir Hacıbektaş’ta Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismi kültür merkezinden kaldırıldı Nevşehir Hacıbektaş’ta Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismi kültür merkezinden kaldırıldı

16:08
Trabzonspor’da Zubkov ile yollar ayrıldı
Trabzonspor'da Zubkov ile yollar ayrıldı
16:06
Bölüm başkanı “Diplomanızı vermiyorum“ dedi, salon karıştı
Bölüm başkanı "Diplomanızı vermiyorum" dedi, salon karıştı
15:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu
14:54
20 yıllık faili meçhul dosya aydınlatıldı Gülcan Yazıcı cinayetinde sır perdesi aralanıyor
20 yıllık faili meçhul dosya aydınlatıldı! Gülcan Yazıcı cinayetinde sır perdesi aralanıyor
14:49
Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı Şarjör bitene kadar ateş etti
Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı! Şarjör bitene kadar ateş etti
14:49
Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş, Türkiye’ye iade edilecek
Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş, Türkiye'ye iade edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 16:19:06. #7.12#
SON DAKİKA: ABD Askerleri Litvanya'dan Çekilmeye Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.