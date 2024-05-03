ABD, Avustralya, Japonya ve Filipinler Hint-Pasifik'te İşbirliğini Artırma Konusunda Mutabık Kaldı - Son Dakika
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ABD, Avustralya, Japonya ve Filipinler Hint-Pasifik'te İşbirliğini Artırma Konusunda Mutabık Kaldı

ABD, Avustralya, Japonya ve Filipinler Hint-Pasifik\'te İşbirliğini Artırma Konusunda Mutabık Kaldı

ABD, Avustralya, Japonya ve Filipinler'in savunma bakanları, Hint-Pasifik'te işbirliğini artırma konusunda mutabık kaldı. Müttefiklerin savunma bakanları, ABD'nin Hawaii'deki Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı'nda bir araya geldi. Tatbikatların 4 ülkenin birlikte çalışma yeteneğini güçlendirdiği ve askerler arasında bağ kurduğu belirtildi. Bakanlar, bölgede işbirliğini artıracaklarını vurguladı.

03.05.2024 14:49
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ABD, Avustralya, Japonya ve Filipinler'in savunma bakanları, Hint-Pasifik'te işbirliğini artırma konusunda mutabık kaldı.

Güney Çin Denizi'nde nisan başında ortak tatbikat düzenleyen müttefiklerin savunma bakanları, ABD'nin Hawaii'deki Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı'nda bir araya geldi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, mevkidaşlarıyla gerçekleştirilen görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında tatbikatların 4 ülkenin birlikte çalışma yeteneğini güçlendirdiğini, askerler arasında bağ kurduğunu belirtti.

Hint-Pasifik'te barış, istikrar ve caydırıcılık konusunda ortak vizyonu paylaştıkları için bir araya geldiklerini vurgulayan Austin, bu vizyonu birlikte ilerletmek amacıyla iddialı bir yol belirlediklerini kaydetti.

Avustralya Savunma Bakanı Richard Donald Marles de tatbikatların temposunu artırmayı ele aldıklarını aktararak, görüşmenin bölgeye ve dünyaya önemli bir mesaj sunduğunu ifade etti.

Bakanlar, bölgede işbirliğini artıracaklarını vurguladı.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, Avustralya, Japonya ve Filipinler Hint-Pasifik'te İşbirliğini Artırma Konusunda Mutabık Kaldı - Son Dakika

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