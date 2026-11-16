ABD Bahreyn Büyükelçiliği İran ve Husi tehditlerine karşı vatandaşlarını uyardı - Son Dakika
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ABD Bahreyn Büyükelçiliği İran ve Husi tehditlerine karşı vatandaşlarını uyardı

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ABD'nin Bahreyn Büyükelçiliği, İran ve İran destekli Husi tehditleri nedeniyle Bahreyn'deki ABD vatandaşlarını yüksek teyakkuz konusunda uyardı. Açıklamada uçuş iptalleri ve seyahat aksamalarına hazırlık yapılması, uçuş bilgisinin hava yolu şirketlerinden alınması istendi.

ABD'nin Bahreyn Büyükelçiliği, İran ve İran destekli Husilerin bölgedeki muhtemel saldırı tehditlerine karşı ülkedeki vatandaşlarına "yüksek düzeyde teyakkuzda olma" çağrısında bulundu.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, "İran destekli Husilerin silahlı saldırı tehditlerinin artması ve İran'ın bölgedeki ABD hükümet yetkilileri ile tesislerini hedef alma girişimleri" nedeniyle Bahreyn'deki ABD vatandaşlarının azami dikkat göstermesi gerektiği belirtildi.

Olası güvenlik uyarıları, uçuş iptalleri, hava sahası kapanmaları ve seyahat aksamalarına karşı hazırlıklı olunması istenen açıklamada, yolculara uçuş durumlarını doğrudan hava yolu şirketlerinden kontrol etmeleri tavsiye edildi.

Açıklamada ayrıca, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik sivil havalimanları ve kritik altyapıları hedef alan saldırılarının sivil kayıplara ve ciddi seyahat aksamalarına yol açtığı hatırlatılarak, gerilimin hızla tırmanma potansiyeli taşıdığına dikkat çekildi.

Orta Doğu'ya veya bölgeden seyahat edecek ABD vatandaşlarının havalimanı ve hava yolu operasyonlarına ilişkin gelişmeleri yakından takip ederek önceden acil durum planları yapmaları gerektiği vurgulanan açıklamada, İran, Husiler ve İran destekli grupların dünya genelinde ABD çıkarlarını, Amerikan şirketlerini ve kurumlarını hedef alabileceği uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA
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