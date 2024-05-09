ABD, Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanlara 30,5 Milyon Dolar Destek Verecek - Son Dakika
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ABD, Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanlara 30,5 Milyon Dolar Destek Verecek

ABD, Bangladeş\'teki Arakanlı Müslümanlara 30,5 Milyon Dolar Destek Verecek

ABD, Bangladeş'te bulunan Arakanlı Müslümanlar (Rohingya) için 30,5 milyon dolar destek vereceğini açıkladı. ABD'nin Dakka Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin BM Gıda ve Tarım Örgütü nezdindeki Temsilcisi Büyükelçi Jeffrey Prescott'un Cox's Bazar'daki Arakanlı Müslümanları ziyaret ettiği belirtildi. Bangladeş'te 1,2 milyondan fazla Arakanlı Müslüman, mülteci olarak yaşam mücadelesini sürdürüyor.

09.05.2024 15:15
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ABD, Bangladeş'te bulunan Arakanlı Müslümanlar (Rohingya) için 30,5 milyon dolar (982 milyon 822 bin lira) destek vereceğini açıkladı.

ABD'nin Dakka Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Washington'ın Bangladeş'teki gıda güvenliği, tarım ve insani yardım faaliyetlerini gözlemlemek üzere bu ülkeye gelen ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) nezdindeki Temsilcisi Büyükelçi Jeffrey Prescott'un, Cox's Bazar'daki Arakanlı Müslümanları ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin, Bangladeş'te bulunan Arakanlı Müslümanlar için 30,5 milyon dolar destek vereceği duyuruldu.

BM Dünya Gıda Programının (WFP), Arakanlı Müslümanlara aylık olarak sağladığı gıda kuponları, Haziran 2023'te 12 dolardan (386,6 lira) 10 dolara (322,19 lira) ve sonra da 8 dolara (257,75 lira) düşürülmüş, 1 Ocak 2024'te ise yine 10 dolara çıkarılmıştı.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, 7 Mayıs'ta başkent Dakka'da BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope ile bir araya gelmişti.

Hasina, Pope'tan Bangladeş'te yaşayan Arakanlı Müslümanlara yardım için finansman sağlayacak yeni ortaklar bulmasını talep etmişti.

Bangladeş'te 1,2 milyondan fazla Arakanlı Müslüman, mülteci olarak 33 kampta ve Bhasan Char Adası'nda yaşam mücadelesini sürdürüyor.

Kaynak: AA

Gıda Ve Tarım Örgütü, Bangladeş, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanlara 30,5 Milyon Dolar Destek Verecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD, Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanlara 30,5 Milyon Dolar Destek Verecek - Son Dakika
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