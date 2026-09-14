ABD basını, Washington'daki Kennedy Sahne Sanatları Merkezinin bu hafta kapanabileceğini yazdı - Son Dakika
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ABD basını, Washington'daki Kennedy Sahne Sanatları Merkezinin bu hafta kapanabileceğini yazdı

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ABD medyası, Washington'daki Kennedy Sahne Sanatları Merkezinin iflasın eşiğinde olduğu ve bu hafta kapanabileceği iddiasını gündeme taşıdı. Habere göre Trump'ın atadığı yetkililer, merkezin adına Trump'ın adının eklenmesinin iflastan kaçınmanın tek yolu olabileceğini belirtti.

ABD medyası, Washington'daki Kennedy Sahne Sanatları Merkezinin iflasın eşiğinde olduğu ve bu hafta kapanabileceği iddiasını gündeme taşıdı.

Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin ulaştığı gösteri sanatları merkezinin mali kayıtlarına göre, başkent Washington'ın sembol yapılarından olan merkez iflasın eşiğinde olabilir.

Habere göre, Başkan Donald Trump tarafından atanan yeni yetkililer, mali olarak iflasın eşiğinde olan merkezin bu hafta içi kapılarını kapatabileceğini, Trump'ın adının merkezin ismine eklenmesinin "iflastan kaçınmanın tek yolu" olabileceğini ifade etti.

Aynı yetkililer, Trump'ın adının merkezin adına eklenmesinin ardından başkanın merkez için bağış toplanmasını hızlandırabileceğini ve bu yolla sahne sanatları merkezinin kurtulabileceğini belirtti.

Mütevelli heyeti üyelerine geçen salı dağıtılan 57 sayfalık raporda merkezin mali yapısı ve mevcut finansal durumuna ilişkin karamsar bir tablo çizildi.

Merkez yetkilileri, hızlıca çözüm bulunmaması halinde "birkaç hafta içinde" personel maaşlarının ödenemeyeceğini ve rutin bakım sözleşmelerinin bedelinin karşılanamayacağını dile getirdi.

Yetkililer, Trump'ı kamuoyu önünde onurlandırmanın, kurumun ayakta kalması için yeterli parayı toplamada onun yardımını sağlayabileceği görüşünü paylaştı.

ABD Başkanı Trump, Şubat 2026'da merkezi iki yıllığına kapatmayı ilk kez önermiş ve boş bir binanın ekiplerin yenileme çalışmalarını daha hızlı tamamlamasına olanak sağlayacağını belirtmişti.

Mütevelli heyeti bu planı mart ayında onaylamıştı ancak bölge yargıcı Christopher Cooper, mütevelli heyetinin yetersiz bilgilere dayandığını ve sonuçları yeterince değerlendirmediğini tespit ederek mayıs ayında kapatmayı engellemişti. Daha kapsamlı bir incelemenin ardından heyetin konuyu yeniden değerlendirmesine izin verilmişti.

Mütevelli heyeti, 13 Ağustos'ta bir araya gelmiş ve yaklaşık 250 milyon dolarlık yenileme çalışmasının bir parçası olarak iki yıllık kapatmayı onaylamıştı.

Trump ayrıca, mayıs ayında merkezin adının "Trump Kennedy Center" olarak değiştirilmesi yönünde bir adım atmış ancak bu girişimi de yargıç Cooper'ın "merkezin adını sadece Kongre değiştirebilir" şeklindeki kararıyla akamete uğramıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD basını, Washington'daki Kennedy Sahne Sanatları Merkezinin bu hafta kapanabileceğini yazdı - Son Dakika

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