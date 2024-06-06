ABD Başkanı Joe Biden, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi Tebrik Etti - Son Dakika
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ABD Başkanı Joe Biden, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi Tebrik Etti

ABD Başkanı Joe Biden, Hindistan Başbakanı Narendra Modi\'yi Tebrik Etti

ABD Başkanı Joe Biden, Hindistan'daki genel seçimleri kazanan Başbakan Narendra Modi'yi telefonla arayarak tebrik etti. Biden, Modi'yi ve Ulusal Demokratik İttifakı'nı tebrik ederken, ABD-Hindistan ilişkilerini geliştirmeye dönük başlıkları ele aldıklarını ve Hindistan ile beraber çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Hindistan'da 7 aşamalı genel seçimleri kazanan Modi liderliğindeki Ulusal Demokratik İttifakı, seçimlere yaklaşık 650 milyon kişinin katıldığını ve büyük bir demokratik hak kullanımının gerçekleştiğini vurguladı.

06.06.2024 05:53
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ABD Başkanı Joe Biden, Hindistan'daki genel seçimleri kazanan Başbakan Narendra Modi'yi telefonla arayarak tebrik etti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, Modi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Genel seçimleri kazanması dolayısıyla Modi'yi ve Ulusal Demokratik İttifakı'nı tebrik eden Biden, ayrıca seçimlere yaklaşık 650 milyon kişinin katıldığını ve bunun büyük bir demokratik hak kullanımı olduğunu vurguladı.

İki lider ABD-Hindistan ilişkilerini geliştirmeye dönük başlıkları da ele alırken, Biden Hint-Pasifik bölgesindeki jeostratejik konularda Hindistan ile beraber çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Hindistan seçimleri

Hindistan'da yaklaşık 6 hafta süren 7 aşamalı genel seçimleri, Başbakan Narendra Modi'nin başında olduğu Bharatiya Janata Partisi (BJP) liderliğinde kurulan Ulusal Demokratik İttifakı (NDA) kazanmıştı.

Hindistan halkı, ülkedeki 28 eyalet ile "Birlik Toprakları" adı verilen 8 özel yönetim bölgesini kapsayan 7 aşamalı genel seçimler çerçevesinde, 19 Nisan ve 26 Nisan'da, ayrıca 7 Mayıs, 13 Mayıs, 20 Mayıs, 25 Mayıs ve 1 Haziran'da oy kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Başkanı Joe Biden, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi Tebrik Etti - Son Dakika

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