ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesi sonrası Demokrat Partinin seçim süreci - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesi sonrası Demokrat Partinin seçim süreci

ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekilmesinin ardından, Demokrat Partinin seçim yolunun hangi prosedürlerle şekillenebileceği sorusu gündem oldu. Biden'ın çekilmesiyle birlikte, Demokrat Parti tüzüğüne göre, Kongrede delegelerin yeni aday için oy kullanması gerekmektedir. Delegelerin çoğunluğunun oyunu kazanan kişi, Demokratların yeni başkan adayı olacak. Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Biden'ın adaylıktan çekilmesi sonrası desteklenen isimler arasında yer almaktadır.

21.07.2024 23:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekilmesinin ardından, Demokrat Partinin seçim yolunun hangi prosedürlerle şekillenebileceği sorusu gündem oldu.

ABD Başkanı Biden, 5 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Iowa'da 15 Ocak'ta başlayan ve Demokrat Parti ile Cumhuriyetçi Parti aday adaylarının kendi partileri içinde başkan adayı olmak için yarıştığı ön seçim süreci haziranda sona erdi.

Biden, seçimlerde bir kişinin aday gösterilmesi için 1968 Demokrat delegeden oy alması gerekirken yaklaşık 3 bin 800'den fazla delegenin desteğini kazanmıştı.

19-22 Ağustos'ta ise Demokrat Partinin Chicago'daki parti kongresi olan Demokrat Parti Ulusal Kongresinde partilerin başkan adayı resmen belirlenip açıklanması beklenirken, Biden'ın adaylıktan çekilmesi, partinin adayının belirlenmesi için nasıl bir süreç izleyeceği sorusunu akıllara getirdi.

Biden, eleştirilerin hedefi oldu

Biden, son dönemde sağlık durumu ve mental yeterliliği konusundaki endişeler ile Cumhuriyetçi rakibi eski Başkan Donald Trump'la 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasındaki zayıf performansı nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı.

Demokrat Partiye destek veren milyarder bağışçılar arasında da 81 yaşındaki Demokrat Partili Biden'ın yarıştan çekilmesini isteyen isimlerin sayısı artıyordu.

ABD Kongresi Temsilciler Meclisinin Demokrat Üyesi Lloyd Doggett, 2 Temmuz'da, Biden'a "başkanlık yarışından çekilmesi" çağrısında bulunarak bu çağrıyı yapan ilk Demokrat Partili Kongre üyesi olmuştu.

Biden, son zamanlarda yaptığı açıklamalarla yarıştan çekilmeyeceğini ve "en güçlü adayın kendisi" olduğunu ifade etse de bugünkü açıklamasında "Tekrar seçim için yarışma niyetindeydim ancak partim ve ülkem adına geri çekilmenin en doğrusu olacağına karar verdim." ifadesini kullandı.

Biden, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in adaylığını destekliyor

Biden, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çekildiği başkanlık yarışında, yardımcısı Kamala Harris'in Demokrat Partiden aday olması için "tam destek ve onay verdiğini" açıkladı.

Süreç nasıl işleyecek?

Biden'ın kendi isteğiyle yarıştan çekilmesi üzerine, Kongreden önce yeni adayın belirlenememesi halinde Demokrat Parti tüzüğüne göre, partinin adayıyla ilgili nihai kararını verecek Kongrede delegelerin yeni isme oy vermeleri gerekiyor.

Biden'ın neredeyse tamamının desteğini kazandığı Demokrat Partili delegelerin çoğunluğunun oyunu kazanan kişi, Demokratların yeni adayı olacak. Bir başka deyişle 3 bin 930'dan fazla delegeden 1968'inin oyunu alan kişi, partinin başkan adayı olmaya hak kazanabilecek.

Adaylık için ismi geçenler

Öte yandan, ABD'de yerel medya ve birçok uzman, Biden'ın Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in yanı sıra eski ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama'nın da Biden'ın yerine geçebilecek adaylar arasında olması olasılığını konuşuyordu.

Michelle Obama birçok kez adaylık yarışına katılmayacağını belirtse de Biden'ın çekileceği bir senaryoda ismi en çok tartışılacaklar arasında yer alıyordu.

BBC'nin haberine göre, Demokratların başkan adayı, Harris'ten başka isim de olabilir.

Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Biden'ın adaylıktan çekilmesi halinde doğrudan Harris'in aday gösterilmesindense partide adaylık için bir "yarış" olması çağrısı yapmıştı.

Belirlenecek başkan adayının başkan yardımcısı adayının kim olacağı da merak konusu.

Kaynak: AA

Demokrat Parti, Kamala Harris, Joe Biden, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesi sonrası Demokrat Partinin seçim süreci - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:18 Pink Martini konserinde İmamoğlu sürprizi Sahnede eşiyle birlikte şarkıya eşlik etti Pink Martini konserinde İmamoğlu sürprizi! Sahnede eşiyle birlikte şarkıya eşlik etti
23:14 Rusya’dan Biden’la ilgili dikkat çeken açıklama: Şimdi sıra soruşturmada Rusya'dan Biden'la ilgili dikkat çeken açıklama: Şimdi sıra soruşturmada
21:41 Donald Trump: Harris’i yenmek Biden’ı yenmekten daha kolay olacak Donald Trump: Harris'i yenmek Biden'ı yenmekten daha kolay olacak
21:23 Yarıştan çekilen Joe Biden, adaylık için yardımcısı Kamala Harris’i destekleyecek Yarıştan çekilen Joe Biden, adaylık için yardımcısı Kamala Harris'i destekleyecek
20:51 ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi
23:28 Jestleri de küçük kekle su Pegasus, yaptığı rötarlarla yolcuları isyan ettirdi Jestleri de küçük kekle su! Pegasus, yaptığı rötarlarla yolcuları isyan ettirdi
22:25 Haremlik selamlık uygulaması Adıyaman Menzil’de otobüs durakları kadın-erkek diye ayrıldı Haremlik selamlık uygulaması! Adıyaman Menzil'de otobüs durakları kadın-erkek diye ayrıldı
21:51 Batman Havalimanı’nda polis memuru yanlışlıkla komiser yardımcısını vurdu Batman Havalimanı'nda polis memuru yanlışlıkla komiser yardımcısını vurdu
19:59 Nevşehir Vali Yardımcısı’nın yeğenleri denizde boğuldu Nevşehir Vali Yardımcısı'nın yeğenleri denizde boğuldu
19:18 İsrailli Bakan Katz’ın skandal paylaşımına Türkiye’den sert tepki: Filistin halkının hakkını savunmaya devam edeceğiz İsrailli Bakan Katz'ın skandal paylaşımına Türkiye'den sert tepki: Filistin halkının hakkını savunmaya devam edeceğiz
18:52 Özgür Özel’e Feyzioğlu’ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık Özgür Özel'e Feyzioğlu'ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık
18:19 İstanbul’da baba dehşeti Tartıştığı eşi ve çocuklarını bıçakladı İstanbul'da baba dehşeti! Tartıştığı eşi ve çocuklarını bıçakladı
17:11 Alperen Şengün’den tartışma yaratacak Fenerbahçe sözleri: Hayatımın hatası olurdu Alperen Şengün'den tartışma yaratacak Fenerbahçe sözleri: Hayatımın hatası olurdu
16:24 Türkeş kardeşler sosyal medyada birbirine girdi: Kavala ile Başbuğ’u aynı kefeye koymak kimsenin haddine değil Türkeş kardeşler sosyal medyada birbirine girdi: Kavala ile Başbuğ'u aynı kefeye koymak kimsenin haddine değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 00:53:50. #1.11#
SON DAKİKA: ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesi sonrası Demokrat Partinin seçim süreci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement