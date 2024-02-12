ABD Başkanı Joe Biden, TikTok'ta seçim kampanyasına başladı - Son Dakika
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ABD Başkanı Joe Biden, TikTok'ta seçim kampanyasına başladı

ABD Başkanı Joe Biden, TikTok\'ta seçim kampanyasına başladı

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık seçimleri için başlattığı kampanyasını sürdürmek amacıyla TikTok platformunda yer aldı. Biden, genç seçmenlerin ilgisini çekmek için ilk videoyu yayımladı ve Amerikan Futbolu Ligi'nin şampiyonluk mücadelesiyle ilgili soruları yanıtladı. Biden'ın TikTok hesabı, gençleri seçmen olarak kazanma çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

12.02.2024 11:41
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ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri için başlattığı kampanyasını sürdürmek için sosyal medya platformu TikTok'a adımını attı.

The Hill'ın haberine göre, Biden, "@bidenhq" adlı TikTok hesabında dün ilk defa video yayımlayarak seçim kampanyası için genç seçmenlerin ilgisini çekmeye çalıştı.

Biden, ülkenin en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi "Super Bowl" konulu bir soru cevap videosu yayımladı.

Evinde Super Bowl izlerken oyunla ilgili soruları yanıtladığı 30 saniyelik videoda Biden, kendisi mi yoksa (eski ABD Başkanı Donald) Trump mı sorusunu gülerek "Şaka mı yapıyorsun? Biden!" diye yanıtladı.

NBC News'e konuşan Biden'ın seçim kampanyası danışmanları da Başkan'ın TikTok hesabının, uygulamanın en büyük kitlesini oluşturan gençleri seçmen olarak kazanma çabasının bir parçası olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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