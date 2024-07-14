ABD Başkanı Joe Biden, Trump'a yönelik saldırıyı kınadı

Güncel

NEW ABD Başkanı Joe Biden, herkesin, eski Başkan Donald Trump'a yönelik saldırıyı kınaması gerektiğini belirterek, "ABD'de bu tür hastalıklı şiddete yer yok." dedi.

Biden, Trump'a yönelik saldırının ardından, basına kısa bir açıklama yaptı.

Bu tür olayların gerçekleşmesine izin verilmemesi gerektiğinin altını çizen Biden, "Buna asla göz yumamayız." diye konuştu.

Joe Biden, herkesin bu şiddeti kınaması gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Biden, "ABD'de bu tür hastalıklı şiddete yer yok." vurgusu yaptı.

Ne olmuştu?

Başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken, silah sesine benzer patlamalar sonucunda sağ kulağından yaralanmıştı.

Trump'ın sözcüsü Steven Cheung, Pensilvanya'daki seçim kampanyası sırasında yaşanan olay hakkında, Trump için "Durumu iyi ve yerel bir tıbbi tesiste kontrol ediliyor." açıklamasında bulunmuştu.

ABD Gizli Servisi Sözcüsü Anthony Guglielmi ise "Gizli Servis, eski Başkanı koruma altına almıştır ve kendisi güvendedir." bilgisini paylaşarak, soruşturmayı devraldıklarını bildirmişti.