Dünya, ABD Başkanı'nın açıkça küfür ederek İran'ı Hürmüz Boğazı'nı açmaya zorlamak için tehditler savurduğuna tanık oldu. Sinirleri yıpranan Başkan, kontrolü kaybetti ve İran'ı 'taş devrine döndüreceğini' söyledi. İran ise bu tehditleri umursamayarak, saldırı olursa Babül Mendeb boğazını da kapatacağını açıkladı.

Sonuçta, Başkan anlaşma yapmaktan başka çare bulamadı ve savaş ortağından masadaki gelişmeleri gizlemek zorunda kaldı. NATO'yu 'kâğıttan kaplan' olarak nitelendiren Başkan, bazı ülkelerin yardım ettiğini, ancak Japonya, Avustralya ve Güney Kore'nin destek vermediğini belirtti. Suudi Arabistan, Katar, BAE, Bahreyn ve Kuveyt'in harika olduğunu söyledi, Kuveyt'in uçağı düşürmesini yanlışlıkla olarak açıkladı.

Ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in Beyrut'u vurmaya devam etmesi, anlaşmanın mantığını sorgulatıyor. Hem ABD hem İran'ın 'zafer bizim' demesi, savaşın kârzarar tablosunu ortaya koyuyor. ABD, güç ve itibar kaybederken, Başkan'ın sözlerine güvenilmez hale gelmesi ülkeyi zor duruma düşürüyor. Teknolojide ve diğer alanlarda önde olan ABD, bu gidişle konumunu kaybedebilir. Ülkesini sevenlerin müdahale etmesi ve Başkan'ın yargıya hesap vermesi gerektiği vurgulanıyor, savaş ortağının suçlarının da yüzüne okunması talep ediliyor.