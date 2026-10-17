ABD Başkanı Trump, Obama ve Clintonların itibarını hâlâ yıkabileceğini öne sürdü - Son Dakika
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ABD Başkanı Trump, Obama ve Clintonların itibarını hâlâ yıkabileceğini öne sürdü

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ABD Başkanı Donald Trump, Barack Obama, Bill Clinton ve Hillary Clinton hakkında 'oldukça bilgiye sahip olduğunu' savundu. Trump, cezai soruşturma ihtimalinin halen sürdüğünü belirterek bu isimlerin itibarını 'yerle bir edebilme şansına sahip olduğunu' öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD başkanları Barack Obama ve Bill Clinton'ın yanı sıra eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın itibarını halen "yerle bir edebilme şansına sahip olduğunu" savundu.

The Hill gazetesinin haberine göre, Trump, Newsmax televizyonuna yaptığı açıklamalarda, eski ABD başkanları Barack Obama ve Bill Clinton'ın yanı sıra eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'a da değindi.

Bu üç isim hakkında "oldukça bilgiye sahip olduğunu" savunan Trump, bu kişiler hakkında geçmişte cezai soruşturma açma ihtimalinin olduğunu ancak bunu tercih etmediğini söyledi.

Öte yandan bu ihtimalin halen sürdüğünü belirten Trump, Obama ve Clintonların itibarını "yerle bir edebilme şansına sahip olduğunu" ifade etti.

Kaynak: AA
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