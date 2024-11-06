ABD Başkanlık Seçimleri Sandıklar Kapatıldı

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ABD'de Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump'ın başkan olmak için yarıştığı seçimler için Amerikan halkı sandık başına giderken, toplam 16 eyalet ile Washington DC'deki sandıklar kapandı.

ABD'de bugün gerçekleştirilen 60. başkanlık seçimlerinde doğu yakasındaki oy kullanma işlemleri tamamlanmaya başladı.

Birçok eyalette sabah 06.00'da başlayan oy kullanma işlemlerinde sona gelinirken, iki bölgesi dışında Pensilvanya'nın da aralarında bulunduğu toplam 16 eyalet ile başkent Washington DC'deki oy kullanma işlemleri tamamlandı.

Bu arada, yaşanan teknik sorunların ardından Pensilvanya'daki iki bölgede mahkeme kararıyla oy kullanma işlemleri 2 saat uzatılmıştı.

Sonucu merakla beklenen başkanlık yarışında Demokrat Harris ile Cumhuriyetçi Trump karşı karşıya gelirken, sandıkların kapanmasıyla oy sayım işlemlerine geçiliyor.

Öte yandan, ABD'nin yeni başkanının yanı sıra Kongrenin iki kanadı olan 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile Senatodaki 34 sandalye için de seçmenler oy kullanıyor.

Üç farklı saat dilimi olan ülkede, oy verme işlemlerinin başlaması ve bitişi eyaletlere göre değişiyor.

Başkanlık seçimini kazanan aday, 20 Ocak 2025'te yemin ederek dört yıl süreyle ABD'nin 47. başkanı olacak.

Beyaz Saray'a giden yol "270 delegeden" geçiyor

ABD başkanlık seçimlerinde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor.

"Seçiciler Kurulu" adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor. Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor.