ABD Beyrut Elçiliği Pazartesi Kapalı

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinin, bölgedeki gelişmeler nedeniyle pazartesi günü kapalı olacağı belirtildi.
Elçiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, 2 Mart'ta elçiliğin kapalı olacağı kaydedildi ancak ayrıntı verilmedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta, güvenlik nedeniyle Beyrut'taki çalışanlarına Lübnan'ı terk etme çağrısı yapmıştı.
