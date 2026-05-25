ABD Borsaları Rekorla Yaz Giriyor, Enflasyon ve Halka Arzlar Piyasaları Etkileyebilir

25.05.2026 15:59
ABD borsaları yaza rekor seviyelerde girerken, SpaceX ve OpenAI gibi büyük halka arzlar ile enflasyon endişeleri piyasaları etkileyebilir. Teknoloji hisseleri yapay zeka sayesinde güçlü kalırken, tüketici güveni düşüyor.

ABD borsaları yaz mevsimine rekor seviyelerde girerken, enflasyon ve büyük halka arzlar piyasaları etkileyebilir. SpaceX ve OpenAI gibi şirketlerin halka arzları, mevcut hisselerden sermaye çıkışına neden olabilir. Teknoloji hisseleri yapay zekâ sayesinde güçlü kalmaya devam ederken, tüketici güveni düşüyor ve enflasyon endişeleri sürüyor. Uzmanlar, yatırımcıları zorlu bir dönemin beklediğini belirtiyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Güncel, Borsa, Son Dakika

