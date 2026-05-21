ABD Büyükelçisi Barrack'a Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD Büyükelçisi Barrack'a Tepki

21.05.2026 15:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızılcagün Platformu, ABD Büyükelçisi Barrack'ı 'istenmeyen adam' ilan etme çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Kızılcagün Platformu'nun çağrısıyla ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde bir araya gelen siyasi parti temsilcileri, emekli askerler ve yurttaşlar, ABD Büyükelçisi Tom Barrack'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Burada yapılan açıklamada, Barrack'ın Türkiye'nin egemenliği ve üniter yapısına yönelik ifadeler kullandığı savunularak, "istenmeyen adam" ilan edilmesi çağrısı yapıldı.

Kızılcagün Platformu'nun "milli birlik ve beraberlik çağrısı" kapsamında bugün ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde bir araya gelen yurttaşlar, ABD Büyükelçisi Tom Barrack'ın son dönemdeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Emekli Albay Orkun Özeller'in okuduğu basın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"ABD Büyükelçisi Tom Barrack'ın Türkiye Cumhuriyeti devletinin egemenlik haklarını ihlal eden, Türk milletinin onuruna dokunan açıklamalarını protesto etmek, Türk milletinin milli şuuru ve refleksini ifade etmek amacıyla toplanmış bulunuyoruz. Ülkemizde ve tüm dünyada ulus devletleri ve milletleri parçalayıcı ve yıkıcı odak haline gelmiş ABD politikalarının uygulayıcısı olan ABD Büyükelçisi'nin 'istenmeyen adam' ilan edilmesi ve sınır dışı edilmesine dair ortak irademizi göstermek amacıyla buradayız."

Göreve başladığından bu yana ABD'nin sömürge valisi gibi hareket eden Barrack'ın 'dokunulmazlığı' artık Türk milleti için kabul edilebilir değildir. Dışişleri Bakanlığı'nın herhangi bir diplomatik adım atmaması, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile yaptığı görüşmelerdeki oturma düzeni, Barrack'a 'yüksek komiser' payesi verildiğini göstermektedir.

Türkiye için en iyi devlet düzeninin 'yeni Osmanlı' olduğunu belirten, PKK/PYD'nin müttefikleri olduğunu ilan eden, Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılmasını isteyen ve Bartholomeos'u 'Ekümenik' ilan ederek Lozan'ı delme hedefini saklamayan Barrack, şimdi de Türkiye'ye 'monarşik cumhuriyet' gömleği biçme hadsizliğinde bulunmaktadır. Barrack'ın 'Orta Doğu'da tutunabilen yegane hükümetlerin monarşik yapılı güçlü liderlik rejimleri' olduğunu söylemesi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Türk milletini hiç tanımadığını göstermektedir.

Yine Barrack'ın 'Terörsüz Türkiye' sürecini 'dört ülkede yaşayan Kürtlerin kendi yaşamlarını kendilerinin belirlemesine imkan tanıma' olarak tanımlaması ve 'ulus devletler 1919'dan beri önümüzde engel' sözleri, üniter yapımıza açık bir saldırıdır. Bu mesajlar ortadayken AKP hükümetinin ABD'yi 'stratejik ortak' olarak görmesi kabul edilemez.

Eğer gemimiz bir tatbikatta vuruluyorsa, eğer Kıbrıs'ta bir NATO ülkesi olarak barış harekatımıza destek alamıyor buna mukabil ambargoya maruz kalıyorsak, eğer terörle mücadele ettiğimiz PKK ve uzantılarına silah desteği veriliyorsa, eğer askerimizin başına çuval geçiriliyorsa, eğer ABD FETÖ lideri denilen soysuzu ülkesinde barındırmaya ve korumaya devam ediyorsa, eğer ülkemizde kalkışmalar ve darbelerde adı geçiyorsa bunun adı stratejik ortaklık değil, düşmanlık faaliyetidir.

Türkiye Cumhuriyeti, devleti ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü ulusal Kurtuluş Savaşı ile mühürlemiş, Cumhuriyet ile taçlandırmış ve böylece dünya siyasi tarihine tam bağımsızlık kimliğini ilan etmiştir.

Bu ruhtan ve bu şuurdan bir santim geriye düşmeyeceğiz. Bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başında olan cumhurbaşkanlığı makamı ve ilgili bakanlıklar, Türk devletine 'don biçmeye' çalışan ABD'nin büyükelçisini istenmeyen adam ilan etmelidir. Türk devleti, tüm dünyaya Türk milletinin kaderini milletin kendi iradesinin belirleyeceği, buna hiçbir makam ve mevkinin müdahale edemeyeceği bir kararlılığı göstermek zorundadır.

Aksi taktirde Türk milleti siyasal iktidarın; milli egemenliği esas almadığını, emperyalist ve Siyonist merkezleri tarafından tutsak alınmış olduğunu düşünecek, milli iradeye sahip çıkan eylem ve mitingleri yükselterek devam ettirecektir.

Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı tarihte, 19 Mayıs'ta ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünden sesleniyoruz: Tom Barrack, göreve geldiğinden beri yaptıklarını Türk milleti olarak yakından takip ediyoruz. Haddini ve tahammül sınırımızı fazlasıyla aştın. Bu saatten sonra seni ülkemizde istemiyor ve 'istenmeyen adam' (Persona non grata) ilan ediyoruz. En kısa zamanda evine dön. İktidarıyla muhalefetiyle bütün siyasi çevreleri de bu konuda duyarlılığa ve birlik olmaya davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Büyükelçisi Barrack'a Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu, Sumud Filosu aktivistlerinin “sınır dışı edilmesi“ talimatı verdi Netanyahu, Sumud Filosu aktivistlerinin "sınır dışı edilmesi" talimatı verdi
Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek
Trabzonspor, Ernest Muçi’nin bonservisini aldı İşte ödenecek rakam Trabzonspor, Ernest Muçi'nin bonservisini aldı! İşte ödenecek rakam
Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı
Türkiye, alıkonulan aktivistlere sözlü ve fiziki şiddet uygulayan İsrailli bakana tepki gösterdi Türkiye, alıkonulan aktivistlere sözlü ve fiziki şiddet uygulayan İsrailli bakana tepki gösterdi
MHP, Araban Belediye Başkanını parti listesinden düşürdü MHP, Araban Belediye Başkanını parti listesinden düşürdü

14:59
“Hayat 112 Acil“ devreye girdi Polis, ambulans, itfaiye artık tek tık mesafede
"Hayat 112 Acil" devreye girdi! Polis, ambulans, itfaiye artık tek tık mesafede
14:54
Resmen açıklandı İşte Süper Lig’de uygulanacak yabancı kuralı
Resmen açıklandı! İşte Süper Lig'de uygulanacak yabancı kuralı
14:52
Mücteba Hamaney talimatı verdi: Zenginleştirilmiş uranyum İran dışına çıkarılmayacak
Mücteba Hamaney talimatı verdi: Zenginleştirilmiş uranyum İran dışına çıkarılmayacak
14:49
Dilek İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun CHP’yi sarsan videosuna yanıt
Dilek İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi sarsan videosuna yanıt
14:16
EFES-2026 Tatbikatı’nın gündüz safhası nefes kesti
EFES-2026 Tatbikatı'nın gündüz safhası nefes kesti
14:14
Tokat sele hazırlanıyor 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı
Tokat sele hazırlanıyor! 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 15:19:38. #7.12#
SON DAKİKA: ABD Büyükelçisi Barrack'a Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.