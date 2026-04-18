ABD Büyükelçisi Barrack: Ortadoğu sadece güce saygı duyar

ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye’nin de yer aldığı Ortadoğu ile ilgili çok tartışılacak sözlere imza attı. “Dünyanın bu bölgesi sadece tek bir şeye saygı duyar” diyen Barrack, Ortadoğu’da sadece güçlü liderlik rejimlerinin işe yarayacağını iddia etti.

Antalya Diplomasi Forumu’nda konuşan ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, yine çok tartışılacak sözlere imza attı. Barrack, Ortadoğu’yu kastederek, “Dünyanın bu bölgesi sadece tek bir şeye saygı duyar: Güç. Eğer güç göstermezseniz, zayıflık gösterirseniz, savunmada kalırsınız” dedi.

Suriye bunun iyi bir örneğinin Suriye olduğunu, bu ülkede güçlü, kararlı ve cesur bir lider olduğunu savunan Barrack, monarşiyle yönetilen Körfez ülkelerinin oldukça başarılı olduklarını ve buradaki müşfik monarşilerin sonuç verdiğini iddia etti. Barrack, “Eğer bölgeyi incelerseniz ki antidemokratik olduğu gerekçesiyle bu sözlerimden dolayı muhtemelen yine eleştiri alacağım, işe yarayan tek şeyin, altını çiziyorum 'tek' şeyin, bu güçlü liderlik rejimleri olduğunu fark edersiniz. Ya müşfik monarşiler ya da bir nevi monarşik cumhuriyetler...” değerlendirmesinde bulundu.

“Bunun dışındaki her şey, yani o 'Arap Baharı' süreci, sadece sönümlendi ve yok olup gitti” diyen Barrack, demokrasi ya da insan hakları adına müdahale ettikleri ülkelerin hüsrana uğradığından yakında.

Barrack, “Günün sonunda refah; İsrail'in, çıkarlarını Körfez’le ve bu köklü medeniyetlerle ki Suriye dünyanın en eski medeniyetlerinden biridir, ortak bir paydada buluşturmasından geçiyor” diye konuştu.