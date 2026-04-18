ABD Büyükelçisi Barrack: Ortadoğu sadece güce saygı duyar
ABD Büyükelçisi Barrack: Ortadoğu sadece güce saygı duyar

ABD Büyükelçisi Barrack: Ortadoğu sadece güce saygı duyar
18.04.2026 16:05
ABD Büyükelçisi Barrack: Ortadoğu sadece güce saygı duyar
ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, Antalya Diplomasi Forumu’nda yaptığı açıklamada Ortadoğu’da sadece güçlü liderlik rejimlerinin işe yaradığını savunarak, “Dünyanın bu bölgesi sadece güce saygı duyar” dedi. Monarşi ve benzeri yönetimlerin başarılı olduğunu öne süren Barrack, Arap Baharı sürecinin başarısız olduğunu ve demokrasi ile insan hakları adına yapılan müdahalelerin hüsranla sonuçlandığını ifade etti.

ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye’nin de yer aldığı Ortadoğu ile ilgili çok tartışılacak sözlere imza attı. “Dünyanın bu bölgesi sadece tek bir şeye saygı duyar” diyen Barrack, Ortadoğu’da sadece güçlü liderlik rejimlerinin işe yarayacağını iddia etti. 

"DÜNYANIN BU BÖLGESİ TEK BİR ŞEYE SAYGI DUYAR"

Antalya Diplomasi Forumu’nda konuşan ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, yine çok tartışılacak sözlere imza attı. Barrack, Ortadoğu’yu kastederek, “Dünyanın bu bölgesi sadece tek bir şeye saygı duyar: Güç. Eğer güç göstermezseniz, zayıflık gösterirseniz, savunmada kalırsınız” dedi.

ABD Büyükelçisi Barrack: Ortadoğu sadece güce saygı duyar

"EĞER BÖLGEYİ İNCELERSENİZ..."

Suriye bunun iyi bir örneğinin Suriye olduğunu, bu ülkede güçlü, kararlı ve cesur bir lider olduğunu savunan Barrack, monarşiyle yönetilen Körfez ülkelerinin oldukça başarılı olduklarını ve buradaki müşfik monarşilerin sonuç verdiğini iddia etti. Barrack, “Eğer bölgeyi incelerseniz ki antidemokratik olduğu gerekçesiyle bu sözlerimden dolayı muhtemelen yine eleştiri alacağım, işe yarayan tek şeyin, altını çiziyorum 'tek' şeyin, bu güçlü liderlik rejimleri olduğunu fark edersiniz. Ya müşfik monarşiler ya da bir nevi monarşik cumhuriyetler...” değerlendirmesinde bulundu.

ABD Büyükelçisi Barrack: Ortadoğu sadece güce saygı duyar

"ARAP BAHARI SÜRECİ SÖNÜMLENDİ VE YOK OLUP GİTTİ"

“Bunun dışındaki her şey, yani o 'Arap Baharı' süreci, sadece sönümlendi ve yok olup gitti” diyen Barrack, demokrasi ya da insan hakları adına müdahale ettikleri ülkelerin hüsrana uğradığından yakında.

Barrack, “Günün sonunda refah; İsrail'in, çıkarlarını Körfez’le ve bu köklü medeniyetlerle ki Suriye dünyanın en eski medeniyetlerinden biridir, ortak bir paydada buluşturmasından geçiyor” diye konuştu.

Son Dakika Güncel ABD Büyükelçisi Barrack: Ortadoğu sadece güce saygı duyar - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 16:59:45.
SON DAKİKA: ABD Büyükelçisi Barrack: Ortadoğu sadece güce saygı duyar - Son Dakika
