Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD Büyükelçisi'nden Taziye Mesajı

16.04.2026 09:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tom Barrack, Türkiye'deki okul saldırıları nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

(ANKARA) - ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara yönelik düzenlenen silahlı saldırılar nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Barrack, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu saldırılarda masum öğrenciler ile bir öğretmenin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduklarını belirtti. Açıklamada, "ABD, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullara yönelik silahlı saldırılar nedeniyle derin üzüntü duymaktadır. Bu saldırılar masum öğrencilerin ve bir öğretmenin hayatını kaybetmesine yol açarken, çok sayıda kişi de yaralanmıştır. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en içten taziyelerimizi iletiyor, yaralananların tamamına acil ve tam bir iyileşme diliyoruz. Bu anlamsız şiddet eylemleri karşısında yas tutan tüm Türk halkıyla düşüncelerimiz birliktedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA

Türkiye, Güncel, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 09:44:05. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.