ABD, Çin ve Rusya barış deklarasyonunda BM reform taahhüdünü teyit ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya, Çin ve ABD, barış deklarasyonunda BM'nin küresel sorunlarla mücadelede ve uluslararası barış ve güvenliğin etkin olabilmesi için reforme edilmesine bağlılığını teyit etti. Metindeki bu taahhüt, BM'nin etkinliğini artıracak reform çağrısını içeriyor.
Rusya, Çin ve ABD, barış deklarasyonunda, BM'nin küresel sorunlarla mücadelede, uluslararası barış ve güvenliğin etkin olabilmesi için reforme edilmesine bağlılığını teyit etti
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?