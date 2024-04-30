ABD'de 60 Yaş Üstü Kişiler 3,4 Milyar Dolar Dolandırıldı - Son Dakika
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ABD'de 60 Yaş Üstü Kişiler 3,4 Milyar Dolar Dolandırıldı

ABD\'de 60 Yaş Üstü Kişiler 3,4 Milyar Dolar Dolandırıldı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), geçen sene 60 yaşın üzerindeki ABD'lilerin toplamda 3,4 milyar dolardan fazla dolandırıldığını açıkladı. FBI'ın yayımladığı rapora göre, 2023'te 60 yaş üstü dolandırıcılık mağdurlarından gelen şikayetler bir önceki yıla göre yüzde 11 artış gösterdi. FBI yetkilileri, bu tür dolandırıcılıkların ileri yaştaki kişiler için büyük bir tehlike olduğunu ve mağdurların tüm birikimlerini kaybettiklerini belirtti.

30.04.2024 21:03
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ABD Federal Soruşturma Bürosu, 60 yaşın üzerindeki ABD'lilerin geçen sene 3,4 milyar dolardan fazla dolandırıldığını bildirdi.

FBI, ülkedeki dolandırıcılığa ilişkin verilerin yer aldığı bir rapor yayımladı. Raporda, FBI'ın geçen sene 60 yaş üstü dolandırıcılık mağdurlarından 100 binden fazla şikayet aldığı belirtildi.

Mağdurların 2023'te yaklaşık 3,4 milyar dolardan fazla dolandırıldığı aktarılan raporda, 60 yaş üzeri kişilerden gelen şikayetlerin bir önceki yılın verilerinden yaklaşık yüzde 11 fazla olduğu bilgisi paylaşıldı.

FBI Kriminal Soruşturma Müdür Yardımcısı James Barnacle, olayın ciddiyetinin altını çizerek, "Bu durum para kazanma ihtimali olmayan kişiler için yıkıcı olabilir. İnsanlar tüm birikimlerini kaybediyorlar." dedi.

İleri yaştaki ABD'lileri hedef alan organize suç girişimlerinin çeşitli taktiklere başvurduğuna işaret eden Barnacle, "Dolandırıcılık planlarının birçoğu mağdurlardan banka havalesi veya kripto para transferi yoluyla para göndermelerini içeriyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güvenlik, Suç, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de 60 Yaş Üstü Kişiler 3,4 Milyar Dolar Dolandırıldı - Son Dakika

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