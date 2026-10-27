Gölcük'te Murat Saral'ı öldüren şüpheli İznik'te tuvalette yakalandı - Son Dakika
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Gölcük'te Murat Saral'ı öldüren şüpheli İznik'te tuvalette yakalandı

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Gölcük\'te Murat Saral\'ı öldüren şüpheli İznik\'te tuvalette yakalandı
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Kocaeli Gölcük'te MHP'li belediye meclis üyesi Murat Saral'ı vurarak öldüren şüpheli A.I.U., Bursa İznik'te akaryakıt istasyonu tuvaletinde yakalandı. Jandarma ve emniyetin desteğiyle gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ İZNİK'TE YAKALANDI

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde MHP'li belediye meclis üyesi Murat Saral'ı tabancayla vurarak öldüren şüpheli A.I.U., Bursa'nın İznik ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun tuvaletinde İznik jandarma, emniyet ve Kocaeli Cinayet Büro ekiplerinin desteğiyle yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli A.I.U.'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA
Milliyetçi Hareket PartisiJandarma3. SayfaKocaeliGölcükGüncelBursaİznikSon Dakika

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SON DAKİKA: Gölcük'te Murat Saral'ı öldüren şüpheli İznik'te tuvalette yakalandı - Son Dakika
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