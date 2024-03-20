ABD'de 72 katlı gökdelenin çatısında yangın çıktı

- ABD'de 72 katlı gökdelenin çatısında yangın
NEW YORK - ABD'de inşaat halindeki 72 katlı gökdelenin çatısında yangın çıktı.
ABD'nin New York kentinde bulunan inşaat halindeki 72 katlı gökdelenin çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yetkililer, yangının gökdelenin çatısındaki havalandırma sisteminde yerel saatle 09.20 sıralarında başladığını aktararak, yangında ölen ya da yaralanan olmadığını ifade etti. İtfaiyenin müdahalesi sonrası yangın yerel saatle 10.00 sıralarında söndürüldü.
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Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin kararlı operasyonları sonucunda Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kahramanmaraş'ta Vali Mükerrem Ünlüer ile görüştükten sonra kent meydanında esnafı ziyaret etti. Bakan Güler, Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile birlikte kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı ve esnaf ve yurttaşlarla sohbet etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörle mücadelede kararlılığa vurgu yaparak, yılbaşından bu yana 608 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Güler, şehit aileleri, gazi ve aileleriyle iftarda bir araya gelerek, depremzedelere yardım çalışmalarını da anlattı. Ayrıca, Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu ve çalışmaların sürdüğünü belirtti.
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