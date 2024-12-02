ABD'de Aşırı Kar Fırtınası ve Soğuk Havalar - Son Dakika
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ABD'de Aşırı Kar Fırtınası ve Soğuk Havalar

Doğu ve kuzeydoğuda kar fırtınası, hayatı olumsuz etkiliyor. 'Acil durum' ilan edildi.

02.12.2024 19:46
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ORCHARD ABD'nin doğu ve kuzeydoğu bölgelerinde kar yağışı ve aşırı soğuklar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kanada sınırındaki göller bölgesinde soğuk havanın ılık su kütlesinin üzerinden geçmesiyle meydana gelen yerel hava olayı "göl etkili kar fırtınası" nedeniyle hayat durma noktasına geldi.

Ulusal Hava Durumu Servisi, "göl etkili kar fırtınası" hava olayının etkisinin en az 4 Aralık'a kadar süreceğini duyurdu.

Michigan eyaletinin bazı bölgelerinde yerel saatle yarın akşamdan itibaren orta ila yoğun kar yağışı tahmininde bulunan Servis, Kanada sınırındaki göller bölgesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle sıcaklıkların normalin 10 ila 15 derece altında hissedileceği uyarısında bulundu.

Pensilvanya eyaletinin Erie kentinde araçların üstünün karla kaplandığı ve evlerin çatı oluklarında buzların oluştuğu görüntülendi.

New York ve Pensilvanya'da "acil durum" ilan edildi

New York Valisi Kathy Hochul, eyaletin çoğu bölgesinde "acil durum" ilan edildiğini kaydederek "Bu çok ciddi bir fırtına. Şu ana kadar sonbahar ve kış oldukça ılıman geçtiği için insanlar biraz rehavete kapıldı ama herkesin bunu ciddiye almasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Pensilvanya Valisi Josh Shapiro, Erie bölgesinde kar kalınlığının yaklaşık 61 santimetreye ulaştığını belirterek eyalette "acil durum" ilan etti.

"Göl etkili kar fırtınası" hava olayı genellikle Kanada sınırındaki göller bölgesinde kasım-şubat aylarında meydana geliyor ve kar yağışı ile don olaylarının yaşanmasına sebep oluyor.

Hava sıcaklıklarının uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ABD'nin Kanada sınırına yakın bölgelerinde hissedilmeye başlayan soğuk hava, özellikle New York, Pensilvanya ve Ohio'nun kuzey kesimlerinde 30 Kasım'da hayatı olumsuz etkilemeye başlamıştı.

Yetkililer, kar yağışının halihazırda Kanada sınırındaki Göller bölgesini etkisi altına aldığı, birkaç gün içinde ABD nüfusunun yaklaşık yüzde 70'inin donma noktasının altındaki sıcaklıkları deneyimleyeceği bilgilerini paylaşmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de Aşırı Kar Fırtınası ve Soğuk Havalar - Son Dakika

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