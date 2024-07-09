ABD'de Aşırı Sıcaklar ve Orman Yangınları Alarmı - Son Dakika
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ABD'de Aşırı Sıcaklar ve Orman Yangınları Alarmı

ABD'nin batısında rekor sıcaklıkların görülmesiyle birlikte, 146 milyondan fazla Amerikalı aşırı sıcak alarmı altında. Massachusetts eyaletine bağlı Salem kentinde termometreler 39.4 dereceyi gösterirken, Oregon'da ise aşırı sıcaktan kaynaklı 4 kişinin ölümü şüpheleniliyor. Meteoroloji yetkilileri, Kaliforniya, Nevada, Arizona, Oregon, Washington ve Idaho'nun bazı bölgelerinde aşırı sıcaklarla ilgili uyarılar yayımlayarak, 146 milyondan fazla Amerikalının etkileneceğini bildirdi. ABD genelinde ise yaklaşık yarım milyon dönümlük alanda 73 farklı yerde çıkan yangınlar devam ediyor. Aşırı sıcaklar yangınları tetiklerken, Kaliforniya'nın Santa Barbara ilçesinde çıkan yangında 20 bin dönümden fazla ormanlık alan kül oldu. Kaliforniya ve Nevada'da gelecek hafta rekor sıcaklıkların yaşanması bekleniyor.

09.07.2024 14:31
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ABD'de aşırı sıcaklar, orman yangınlarını tetiklerken, 146 milyondan fazla Amerikalının aşırı sıcak alarmı altında olduğu bildirildi.

The Guardian Gazetesinin haberine göre, ABD'nin batısında rekor sıcaklıklar görülürken, çok sayıda kente bu yönde uyarılar yapıldı.

Massachusetts eyaletine bağlı Salem kentinden pazar günü termometreler 39.4 dereceyi gösterirken, Oregon'da ise 4 kişinin ölümünün aşırı sıcaktan kaynaklı olduğundan şüpheleniliyor.

Meteoroloji yetkilileri, bu kapsamda Kaliforniya, Nevada, Arizona, Oregon, Washington ve Idaho'nun bazı bölgelerini aşırı sıcaklarla ilgili uyarılar yayımlarken, hava koşullarından 146 milyondan fazla Amerikalının etkileneceği bilgisini paylaştı.

Aşırı sıcaklar orman yangınlarını tetikliyor

ABD genelinde dün itibarıyla yaklaşık yarım milyon dönümlük alanda 73 farklı yerde çıkan yangınlar devam ediyor.

İtfaiye ekipleri, aşırı sıcakların tetiklediği çok sayıda yeni yangınla mücadele ederken NBC News'un haberine göre, Kaliforniya'nın Santa Barbara ilçesinde çıkan yangında 20 bin dönümden fazla ormanlık alan kül oldu.

Santa Barbara'daki yangın 5 Temmuz'da başlarken hafta sonu boyunca geniş alanlara yayılarak devam etti.

Yetkililer, bölgede çok sayıda kişi için tahliye emri çıkarırken, helikopterler ve hava tankerleriyle yangına müdahale edildi.

CNN'in haberine göre ise Kaliforniya ve Nevada'da da gelecek hafta rekor sıcaklıkların yaşanacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de Aşırı Sıcaklar ve Orman Yangınları Alarmı - Son Dakika

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