ABD'de Beryl Kasırgası 8 Kişinin Ölümüne Yol Açtı

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SAN FRANCİSCO, 10 Temmuz (Xinhua) -- Beryl Kasırgası ABD'nin Teksas eyaletinin güneyinde karaya çıkarken, Salı sabahı itibarıyla en az 8 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 3 milyon ev ve işletmede ise elektrik kesintisi yaşandı.

Kasırga, Pazartesi günü ABD'nin Teksas ve Louisiana eyaletlerini vurmuştu. Yetkililer, Teksas'ın Harris ve Montgomery kentlerinde 7 kişinin, Louisiana'da ise bir kişinin öldüğünü bildirdi.

Flightaware.com internet sitesine göre, Houston kentinin ana havalimanında Pazartesi günü 1.100'den fazla uçuş iptal edildi.

Poweroutage.us internet sitesine göre, Teksas'ta Pazartesi günü 2,7 milyonu aşkın kullanıcı elektrik kesintisi yaşarken, bu rakam Salı günü sabah saatlerinde 2,3 milyona geriledi.

Ulusal Kasırga Merkezi, 1. kategoride bir kasırga olan Beryl'in hafifleyerek tropik depresyona dönüştüğünü, hafta boyunca Arkansas eyaletinden Michigan eyaletine doğru hareket etmesinin beklendiğini, ayrıca ani sel ve şiddetli yağış riskinin devam ettiğini bildirdi.