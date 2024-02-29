ABD'de bir yargıç, Trump'ın ismini oy pusulasından çıkardı

NEW ABD'nin Illinois eyaletinde bir yargıç, Kongre baskınındaki rolünü gerekçe göstererek eski Başkan Donald Trump'ın ismini oy pusulasından çıkardı.
Cook İlçesi Bölge Yargıcı Tracie Porter, 2024 başkanlık seçimlerine gidilen süreçte Trump'ın isminin, Anayasa'nın 14. Maddesi'ndeki " isyancı yasağına" dayanarak, eyaletin oy pusulasından çıkarılmasına hükmetti.
Porter, yazılı açıklamasında, "Mahkeme aynı zamanda bu kararın büyüklüğünün ve yaklaşan Illinois ön seçimleri üzerindeki etkisinin de farkındadır. Illinois Eyaleti Seçim Kurulu, Donald Trump'ı 19 Mart 2024'teki ön seçim oylamasından çıkaracak veya ona verilen oyların iptal edilmesini sağlayacaktır." ifadelerine yer verdi.
Porter'in kararıyla Illinois; Colorado ve Maine'den sonra Trump'ın sandıktan atıldığı üçüncü eyalet olurken, önceki iki karar Colorado davasının ABD Yüksek Mahkemesine temyiz edilmesi üzerine durduruldu.
Donald Trump'ın adının daha önce de Oregon ve Minnesota eyaletlerinin oy pusulalarından çıkarılması için hukuki girişimlerde bulunulmuş, ancak bu girişimler başarısız olmuştu.
Trump'ın, Illinois'deki yeni karar için Illinois eyalet mahkemelerine itiraz hakkı bulunuyor.
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