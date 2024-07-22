ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Joe Biden ve Kamala Harris'i Eleştirdi

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NEW ABD'de Cumhuriyetçilerin Başkan Yardımcısı adayı Ohio Senatörü James David Vance, " Joe Biden, hayatımın en kötü başkanıydı. Kamala Harris de Biden'ın attığı her adımda yanındaydı." ifadesini kullandı.

Vance, sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Demokratlar kimi seçerse seçsin "Başkan Trump ve kendisinin Amerika'yı kurtarmaya hazır" olduğunu belirten Vance, "Elinizden geleni ardınıza koymayın." ifadesini kullandı.

Vance, "Joe Biden, hayatımın en kötü başkanıydı. Kamala Harris de Biden'ın attığı her adımda yanındaydı." değerlendirmesinde bulundu.

Harris'in son 4 yılda Biden'ın "açık sınır"la beraber diğer kararlarına imza attığını belirten Vance, şöyle devam etti:

"Tüm bu başarısızlıklar Harris'i de kapsıyor. Harris, Biden'ın zihinsel durumu hakkında da neredeyse 4 yıl boyunca bize yalan söyleyerek ülkeyi işini yapamayan bir başkana maruz bıraktı."