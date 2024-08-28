ABD'de Doğu At Ensefaliti Virüsü Nedeniyle 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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ABD'de Doğu At Ensefaliti Virüsü Nedeniyle 1 Kişi Hayatını Kaybetti

ABD'nin New Hampshire eyaletinde, sivrisineklerden insanlara bulaşan doğu at ensefaliti (eastern equine encephalitis) virüsü kapan 1 kişi hayatını kaybetti. Eyaletin Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı tarafından yapılan açıklamada, hastaneye kaldırılan ve virüs testi pozitif çıkan hastanın öldüğü duyuruldu. Doğu at ensefaliti virüsü vakasının en son 2014 yılında gözlemlendiği belirtildi.

28.08.2024 11:18
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ABD'nin New Hampshire eyaletinde, sivrisineklerden insanlara bulaşan doğu at ensefaliti (eastern equine encephalitis) virüsü kapan 1 kişi hayatını kaybetti.

Eyaletin Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanından (DHHS) dün yapılan yazılı açıklamada, ağır merkezi sinir sistemi semptomları nedeniyle hastaneye kaldırılan ve doğu at ensefaliti virüsü testi pozitif çıkan hastanın öldüğü duyuruldu.

Sivrisineklerden yayılan doğu at ensefaliti virüsü vakasının en son 2014 yılında gözlemlendiğini bildiren DHHS, Massachusetts ve Vermont eyaletlerindeki birer kişide daha doğu at ensefaliti virüsüne rastlandığını açıkladı.

Massachusetts eyaleti yetkilileri, hastalıkla mücadele kapsamında Plymouth ve Worcester bölgelerinde sivrisinek ilaçlaması yapılacağını bildirmişti.

Yetkililer, Oxford bölgesinde ise akşam saatleri için planlanan açık hava etkinliklerinin yasaklandığını ifade etmişti.

Doğu at ensefaliti

Enfekte sivrisinekler aracılığıyla insanlara bulaşan doğu at ensefaliti virüsü, nadir ve ölümcül bir hastalık olarak biliniyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, bu hastalığa yakalananların yaklaşık yüzde 30'u hayatını kaybederken, hastalığı atlatanlar bazı nörolojik problemlerle karşılaşabiliyor.

Hastalığın semptomları arasında yüksek ateş, baş ağrısı, kusma, ishal ve uyku sersemliği bulunuyor. Hastalığa yönelik henüz bir tedavi yöntemi bulunmuyor.

Kaynak: AA

New Hampshire, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de Doğu At Ensefaliti Virüsü Nedeniyle 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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