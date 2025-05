ABD'de Ekonomik Güven Tarihinin En Düşük Seviyesinde

NEW YORK, 30 Nisan (Xinhua) -- ABD'de ekonomiye olan güven, gümrük vergisi etkisine ilişkin kaygıların artmasıyla birlikte Kovid-19 pandemisinin başlangıcından bu yana beşinci ay üst üste en düşük seviyeye geriledi.

Kar amacı gütmeyen iş dünyası üyelik ve araştırma kuruluşu olan Conference Board'un salı günü yaptığı açıklamaya göre, tüketici güven endeksi nisan ayında 7,9 puan düşerek Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviye olan 86'ya geriledi. Tüketicilerin yaklaşık üçte biri önümüzdeki aylarda işe alımların yavaşlamasını beklerken, bu oran ekonominin Büyük Durgunluğa girdiği Nisan 2009 seviyeleriyle neredeyse aynı.

Associated Press'in haberinde, "Rakamlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı geniş kapsamlı gümrük vergileri nedeniyle fiyat artışı bekleyen ABD'liler arasında hızla bozulan ruh halini yansıtıyor" denildi. Associated Press-NORC Center tarafından yapılan ankete göre, ABD'lilerin yaklaşık yarısı da olası bir resesyondan endişe duyuyor.

High Frequency Economics'in baş ekonomisti Carl Weinberg, "Tedirgin tüketiciler, kendilerine güvenen tüketicilere göre daha az harcama yapıyor. Güven azalır ve tüketiciler harcamalarını kısarsa ekonomik büyüme de düşer" dedi.

Öte yandan ABD'lilerin gelir, iş koşulları ve iş piyasasına ilişkin kısa vadeli beklentilerini ölçen endeks 12,5 puan düşüşle 54,4'e geriledi. Bu, son 13 yılın en düşük seviyesini temsil ediyor.