ABD'de F-16 eğitim uçuşunda düştü, pilot fırlatma koltuğuyla kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'de F-16 eğitim uçuşunda düştü, pilot fırlatma koltuğuyla kurtuldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Michigan eyaletinin kırsal kesiminde rutin eğitim uçuşu yapan bir F-16 savaş uçağı düştü. Alpena bölgesindeki Ulusal Muhafız üssünde meydana gelen kazada fırlatma koltuğunu kullanan pilot hastanede tedavi altına alındı.

ABD'de bir F-16 savaş uçağının rutin eğitim sırasında Michigan eyaletinin kırsal kesiminde düştüğü bildirildi.

ABD ordusu yetkilileri, Michigan'ın kırsal kesimlerinde bir F-16 savaş uçağının düştüğünü açıkladı.

Uçağın rutin bir eğitim uçuşu sırasında düştüğünü belirten yetkililer, pilotun fırlatma koltuğunu kullanarak güvenli bir şekilde uçaktan ayrıldığı bilgisini paylaştı.

Yetkililer, kazanın Alpena bölgesindeki Ulusal Muhafız üssündeki eğitim sırasında gerçekleştiğini, düşen uçağın pilotunun hastanede tedavi gördüğünü kaydetti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın düştüğü bölgeden yoğun siyah dumanların yükseldiği görüldü.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriMichiganSavunmaGüncelUlaşımPilotKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzlemeyenler pişman Dün gece neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Kosova’nın eski Cumhurbaşkanı Taçi’ye 25 yıl hapis cezası Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Taçi'ye 25 yıl hapis cezası
ABD ordusu Doğu Pasifik’te karteller tarafından kullanılan bir tekneyi daha batırdı ABD ordusu Doğu Pasifik’te karteller tarafından kullanılan bir tekneyi daha batırdı
Türkiye-Suriye yakınlaşması İsrail’i alarma geçirdi Türkiye-Suriye yakınlaşması İsrail'i alarma geçirdi
Yunanistan’ın provokasyonlarına TSK’dan net mesaj 2 bin komando Ege’de Yunanistan'ın provokasyonlarına TSK'dan net mesaj! 2 bin komando Ege'de
Akaryakıtta tarihi eşik Motorin 100 lirayı aştı Akaryakıtta tarihi eşik! Motorin 100 lirayı aştı
00:15
Beşiktaş’tan Marsilya’ya karşı dört dörtlük performans
Beşiktaş'tan Marsilya'ya karşı dört dörtlük performans
00:12
44 ile yeni emniyet müdürü Aralarında İzmir, Diyarbakır ve Gaziantep de var
44 ile yeni emniyet müdürü! Aralarında İzmir, Diyarbakır ve Gaziantep de var
00:08
Takımın en iyilerindendi Beşiktaşlıları tedirgin eden sakatlık
Takımın en iyilerindendi! Beşiktaşlıları tedirgin eden sakatlık
23:52
Marsilya sahadan silindi Beşiktaş’tan Avrupa Ligi’ne sükseli başlangıç
Marsilya sahadan silindi! Beşiktaş'tan Avrupa Ligi'ne sükseli başlangıç
23:22
Usta sanatçı Gülsen Tuncer hayatını kaybetti
Usta sanatçı Gülsen Tuncer hayatını kaybetti
22:22
Bakan Çiftçi: Borsaya yönelik sabah da operasyon olabilir
Bakan Çiftçi: Borsaya yönelik sabah da operasyon olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 00:30:04. #7.13#
SON DAKİKA: ABD'de F-16 eğitim uçuşunda düştü, pilot fırlatma koltuğuyla kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement