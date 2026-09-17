ABD'de F-16 eğitim uçuşunda düştü, pilot fırlatma koltuğuyla kurtuldu

ABD'de F-16 eğitim uçuşunda düştü, pilot fırlatma koltuğuyla kurtulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD'nin Michigan eyaletinin kırsal kesiminde rutin eğitim uçuşu yapan bir F-16 savaş uçağı düştü. Alpena bölgesindeki Ulusal Muhafız üssünde meydana gelen kazada fırlatma koltuğunu kullanan pilot hastanede tedavi altına alındı.
ABD'de bir F-16 savaş uçağının rutin eğitim sırasında Michigan eyaletinin kırsal kesiminde düştüğü bildirildi.
ABD ordusu yetkilileri, Michigan'ın kırsal kesimlerinde bir F-16 savaş uçağının düştüğünü açıkladı.
Uçağın rutin bir eğitim uçuşu sırasında düştüğünü belirten yetkililer, pilotun fırlatma koltuğunu kullanarak güvenli bir şekilde uçaktan ayrıldığı bilgisini paylaştı.
Yetkililer, kazanın Alpena bölgesindeki Ulusal Muhafız üssündeki eğitim sırasında gerçekleştiğini, düşen uçağın pilotunun hastanede tedavi gördüğünü kaydetti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın düştüğü bölgeden yoğun siyah dumanların yükseldiği görüldü.
Kaynak: AA
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