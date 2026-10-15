ABD'de FBI, Kongre üyeleri ve seçim ofislerine giden şüpheli mektupları soruşturuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'de FBI, Kongre üyeleri ve seçim ofislerine giden şüpheli mektupları soruşturuyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FBI, USPS ve Kongre Polisi, Kongre üyeleri ile seçim yetkililerinin ofislerine gönderilen bilinmeyen maddeler içeren şüpheli mektupları soruşturuyor. Bu hafta Louisiana ve Oklahoma'daki seçim ofisleri toz madde nedeniyle tahliye edildi.

ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Posta Servisi (USPS) ve Kongre Polisi, ülke genelinde Kongre üyelerinin ve seçim yetkililerinin ofislerine gönderilen ve "bilinmeyen maddeler içeren şüpheli mektuplarla" ilgili soruşturma başlattı.

Associated Press'in (AP) elde ettiği, Senato ofislerine gönderilen bilgilendirme mesajında, Kongre Polisinin başka mektupların alıcılara ulaşmasını engellemek için çalıştığı ancak bazı mektupların hedeflerine ulaşabileceği belirtildi.

Kongre'de tehdidin şimdilik Senato ile sınırlı göründüğü ancak Temsilciler Meclisi'nin de gelişmeleri takip ettiği kaydedildi.

FBI'dan yapılan açıklamada, kurumun, eyaletlerin seçimlerden sorumlu makamları ve bunlara bağlı seçim büroları da dahil olmak üzere çeşitli adreslere gönderilen şüpheli mektupları USPS ile birlikte soruşturduğu belirtildi.

Bazı mektupların bilinmeyen bir madde içerdiği kaydedilen açıklamada, her olaya müdahale için kolluk kuvvetleriyle yakın işbirliği yapıldığı ve mektuplardan sorumlu kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

İçinde toz halinde madde bulunan postalar nedeniyle bu hafta Louisiana ve Oklahoma eyaletlerindeki seçim ofisleri tahliye edildi.

Mektuplar, ABD'de seçime haftalar kala ortaya çıkarken, olaylar 2023'te 6 eyaletteki seçim ofislerine beyaz toz içeren gönderilerin ulaştırıldığı benzer vakaları hatırlattı.

Bu mektupların bazılarında tehdit mesajları ve fentanil izlerine rastlanmıştı.

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ve 100 sandalyeli Senato'nun üçte biri yenilenecek.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriLouisianaGüvenlikPolitikaOklahomaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes Ahmet Çakar’ın o sözlerini konuşuyor Harfi harfine çıktı Herkes Ahmet Çakar'ın o sözlerini konuşuyor! Harfi harfine çıktı
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı
Stadı yıkılan Vanspor, maçlarını oynamak istediği 2 şehri açıkladı Stadı yıkılan Vanspor, maçlarını oynamak istediği 2 şehri açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ders niteliğinde sözler: Kılık kıyafeti sebebiyle... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ders niteliğinde sözler: Kılık kıyafeti sebebiyle...
İşte İstanbul’daki selde son durum İşte İstanbul'daki selde son durum
21:14
Evi su alınca leğen ve hortumlarla kendi drenaj hattını kurdu
Evi su alınca leğen ve hortumlarla kendi drenaj hattını kurdu
21:07
İçişleri Bakanı Çiftçi: Sel felaketinde İstanbul’da 5, Kocaeli’de 1 kişi kayıp
İçişleri Bakanı Çiftçi: Sel felaketinde İstanbul'da 5, Kocaeli'de 1 kişi kayıp
21:04
Ayşe Ünlüce, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili seçildi
Ayşe Ünlüce, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili seçildi
20:55
Beşiktaş’ın ilk 11’inde 3 büyük sürpriz
Beşiktaş'ın ilk 11'inde 3 büyük sürpriz
20:27
Riyad’daki havalimanına saldırı anının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Riyad'daki havalimanına saldırı anının yeni görüntüleri ortaya çıktı
18:43
Husiler, Yemen’de başkanlık sarayını füzelerle vurdu
Husiler, Yemen'de başkanlık sarayını füzelerle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 21:32:41. #7.13#
SON DAKİKA: ABD'de FBI, Kongre üyeleri ve seçim ofislerine giden şüpheli mektupları soruşturuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei