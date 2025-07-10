ABD'de Filistin Destekçilerine Fişleme İtirafı

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinden (ICE) kıdemli bir yetkili, Washington yönetiminin sınır dışı edilmek üzere hedef alınan Filistin destekçisi öğrenci ile akademisyenleri belirlerken Filistin'i destekleyenlere karşı "fişleme" ve karalama kampanyası yürüten İsrail yanlısı internet sitelerinden yararlandığını itiraf etti.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, ICE bünyesindeki İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi Direktör Yardımcısı Peter Hatch, Massachusetts eyaletinin Boston kentindeki mahkemede federal yönetime karşı açılan davanın üçüncü duruşmasında ifade verdi.

ABD yönetiminin "ifade özgürlüğünü kısıtladığı ve Filistin destekçilerini haksız yere sınır dışı ettiği" gerekçesiyle iki akademik dernek tarafından açılan dava kapsamında tanık olarak mahkemeye çağrılan Hatch, sınır dışı edilmesi planlanan Filistin destekçileri belirlenirken ICE tarafından kullanılan yöntemi detaylandırdı.

Hatch, isimlerin, İsrail yanlısı, şeffaf olmayan ve "kara listeler" oluşturarak "fişleme ile karalama" mantığıyla çalışan internet sitelerinden temin edildiğini belirtti.

Kurumun mart ayı başında soruşturması için kendisine öğrenci isimlerini içeren bir liste verdiğini aktaran Hatch, isimlerin çoğunun "İsrail'in ABD'deki fişleme kampanyası" olarak bilinen Canary Mission sitesinden elde edildiğini kaydetti.

Mahkemeye sunulan dava dosyasında da ABD Başkanı Donald Trump'ın sınır dışı etme politikalarını desteklemek amacıyla İç Güvenlik Bakanlığının Filistin destekçisi öğrenci ve akademisyenler hakkında kapsamlı dosyalar hazırlamakla görevli istihbarat uzmanlarından oluşan bir ekip kurduğu belirtildi.

Bahsi geçen ekip tarafından Dışişleri Bakanlığına sunulmak üzere hazırlanan listenin yüzlerce isim içerdiği aktarılan dava belgesinde, ICE bünyesindeki İstihbarat ve Analiz Ofisinin de Canary Mission üzerinden alınan 5 binden fazla ismi tek tek incelemekle görevlendirildiği ifade edildi.

İsrail'in ABD'deki fişleme ve yıldırma şebekesi: Canary Mission

"Canary Mission" adlı internet sitesi, kurulduğu 2014'ten bu yana ABD'deki üniversitelerde Filistin'e destek veren öğrenciler ve profesörlerin yanı sıra medya organlarının aralarında olduğu uluslararası kuruluşlar hakkında bilgileri derleyerek bu kişi ve kuruluşları "antisemitist" damgasıyla fişleme kampanyası yürütüyor.

Öğrencileri, profesörleri ve büyük ölçüde İsrail ile aynı fikirde olmayan veya Filistin destekçisi olan herkesi "kara listeye" almaya çalışan ve kişisel bilgilerini izinsiz şekilde internette yayınlayan söz konusu internet sitesinin tanıtım alanında amaçları şu şekilde ifade ediliyor:

"Canary Mission, ABD, İsrail ve Yahudilere karşı nefreti teşvik eden kişi ve grupları belgeliyor. İsrail karşıtı aşırı sağ ve aşırı sol aktivistler dahil olmak üzere Kuzey Amerika siyasi yelpazesindeki nefreti araştırıyoruz. Her birey ve kuruluş dikkatli bir şekilde araştırılmıştır. Üniversite kampüslerinizde ve ötesindeki antisemitist faaliyetler konusunda bizi uyararak nefretin ifşa olmasına yardımcı olabilirsiniz."