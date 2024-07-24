ABD'de Geliştirilen Cihazla Atmosferdeki Su İçme Suyuna Dönüştürülebilecek - Son Dakika
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ABD'de Geliştirilen Cihazla Atmosferdeki Su İçme Suyuna Dönüştürülebilecek

ABD'deki Utah Üniversitesi mühendisleri tarafından geliştirilen atmosferik su hasadı cihazı, havadaki su moleküllerini toplayarak içme suyuna dönüştürebiliyor. Araştırmanın sonuçlarına göre, bu cihaz sayesinde su kıtlığı yaşayan milyarlarca insana temiz içme suyu sağlanabilecek. Cihazda kullanılan metal-organik yapıda higroskopik malzeme, suyu çok iyi emebiliyor ve az miktarda malzeme ile çok miktarda su yakalayabiliyor. Su buharı, malzemenin gözenekli yüzeyinde yakalandıktan sonra ısıtılarak sıvı hale getiriliyor.

24.07.2024 12:41
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ABD'de bilim insanları, atmosferdeki suyu içme suyuna dönüştürebilecek cihaz geliştirdi.

"Cell Reports Physical Science" dergisinde detayları yayımlanan araştırmanın sonuçlarına göre, geliştirilen cihazla su kıtlığı yaşayan milyarlarca insana temiz içme suyu sağlanabilecek.

ABD'deki Utah Üniversitesinden mühendisler, havadaki su moleküllerini toplayarak içme suyuna dönüştürebilen atmosferik su hasadı (AWH) cihazı tasarladı.

Araştırma ekibinden Sameer Rao, ürettikleri cihazda metal-organik yapıda higroskopik malzeme kullandıklarını, higroskopik malzemelerin suyu çok iyi emdiğini söyledi.

Metal-organik yapıların havadan sadece su baharını emecek şekilde özelleştirilebileceğini aktaran Rao, higroskopik malzemenin farklı gazları ayrıştırmayı sağlayacak şekilde de düzenlenebildiğini kaydetti.

Araştırma ekibinden Nathan Ortiz de kullanılan malzemenin moleküler ölçekte yüzey alanının çok geniş olması nedeniyle az miktarda malzeme ile çok miktarda su yakalayabildiklerini ifade etti.

Su buharını malzemenin gözenekli yüzeyinde yakaladıktan sonra su moleküllerinin ısıtılarak sıvı hale getirildiğini belirten Ortiz, cihaz için ön patent başvurusunda bulunduklarını bildirdi.

Kaynak: AA

Utah, Çevre, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de Geliştirilen Cihazla Atmosferdeki Su İçme Suyuna Dönüştürülebilecek - Son Dakika

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