ABD'de Göçmenlik Dairesi Görevlisi, Bir Kadını Vurarak Öldürdü... Minnesota ve New York'ta Protestolar Başladı

(ANKARA) - ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde bir göçmenlik görevlisinin 37 yaşındaki bir kadını vurarak öldürmesinin ardından New York ve Minnesota'da protesto yürüyüşleri yapıldı. Minnesota Valisi Mike Walz, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanlarının Minneapolis'i terk etmesini istedi ve eyalete bağlı Ulusal Muhafızların Minneapolis'e sevk edileceğini söyledi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), hayatını kaybeden Renee Nicole Good'un, "şiddet yanlısı bir isyancı" olduğunu ve ICE ajanlarını aracıyla ezmeye çalıştığını öne sürdü.

Ancak Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, bu iddiayı reddederek, "Bu, bir ICE görevlisinin gücünü pervasızca kullanması sonucu bir insanın hayatını kaybetmesidir" dedi. Frey, küfürlü ifadeler kullanarak ICE yetkililerine kenti terk etmeleri çağrısında bulundu.

Benzer bir açıklama Minnesota Valisi Mike Walz tarafından da yapıldı. Walz, bölgede başlayan protestoların barışçıl bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak üzere eyalete bağlı Ulusal Muhafızların Minneapolis'e sevk edileceğini belirtti.

Görgü tanıklarının sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, çarşamba günü yerel saatle 10.25 sularında, bordo renkli bir SUV'un, konutların bulunduğu bir sokakta yolu kapattığı görülüyor.

Videolarda, ICE görevlileri, araca yaklaşıp sürücüden araçtan çıkmasını istiyor ve daha sonra aracın kapısını açmak üzere zorluyor. Ardından aracın önünde duran ICE görevlisi, aracın sürücüsü Renee Nicole Good'a ateş açıyor. Üç el silah sesi duyulurken, SUV kontrolden çıkarak park halindeki başka bir araca çarpıyor.

ABD basının doğruladığı görüntülerde, Renee Nicole Good'un kullandığı aracın önce yavaşça ilerlediği, Good'un olay yerindeki diğer araçlara geçmeleri için el işareti yapmasından kısa bir süre sonra vurulduğu görülüyor.

Trump hayatını kaybeden Good'u suçladı

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, bir ICE görevlisinin Good tarafından "vahşice ezildiğini" ileri sürdü ve "Hayatta kalması zor ama şu anda hastanede iyileşiyor" dedi. Trump ayrıca "radikal solun" kolluk kuvvetlerini ve ICE görevlilerini hedef aldığını savundu.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, kadının gün boyunca ICE görevlilerini "takip ettiğini ve engellediğini", aracını "silah haline getirerek" görevliyi ezmeye çalıştığını ve bunun "iç terörizm" olduğunu öne sürdü. Noem, görevlinin "meşru müdafaa amaçlı" ateş açtığını, kendisinin de yaralandığını ancak hastanede tedavi edilip taburcu edildiğini söyledi.

Minneapolis Emniyet Müdürü Brian O'Hara ise sürücünün Portland Avenue üzerinde yolu kapattığını ve bir federal görevlinin yaya olarak araca yaklaştığını, ardından kadının aracı sürmeye başladığını söyledi.

Vali Walz: "Bu propagandaya inanmayın"

Buna karşın Minneapolis Kent Konseyi, Good'un vurulduğu sırada yalnızca "komşularına yardım ettiğini" savundu. Minnesota Valisi Tim Walz da federal makamların anlatımına tepki göstererek, "Bu propaganda makinesine inanmayın" dedi ve olayla ilgili "tam, adil ve hızlı bir soruşturma" sözü verdi. FBI'ın olayı soruşturacağı ve ICE operasyonlarının kentte devam edeceği açıklandı.

Olayın ardından başlayan geniş çaplı protestolar

Olayın ardından Minneapolis'in çeşitli bölgeleri ile New Orleans, Miami, Seattle ve New York dahil olmak ABD'nin birçok eyaletinde protestolar düzenlendi.

Illinois'li Demokrat Temsilci Robin Kelly, İç Güvenlik Bakanı Noem hakkında görevi kötüye kullanma, adaleti engelleme ve kamu güveni ihlal gerekçeleriyle azil süreci başlatılması çağrısı yaptı. Illinois Valisi JB Pritzker da Noem'in istifasını talep eden isimler arasında yer aldı.

Güvenlik endişeleri nedeniyle Minneapolis Devlet Okulları, haftanın geri kalanında derslerin iptal edildiğini duyurdu. Bu karar, federal ajanların bir lise önünde gözaltılar yaptığına dair haberlerin ardından alındı.

ICE görevlilerinin son dört ayda dokuzuncu saldırısı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD genelinde yasa dışı göçle mücadele kapsamında başlattığı operasyonlar çerçevesinde yüzlerce ICE görevlisini Minneapolis'e konuşlandırmıştı. Trump yönetimi ayrıca son haftalarda Minnesota'daki sosyal yardım dolandırıcılığı iddiaları gerekçesiyle Minneapolis çevresine yaklaşık 2 bin ek federal görevli göndermişti. Bu, son yıllarda ABD'de bir kente İç Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan en yoğun konuşlandırmalardan biri olarak değerlendiriliyor. Minneapolis Belediye Başkanı Frey, bu konuşlandırmanın kenti daha güvenli hale getirmediğini belirterek, "Aileleri parçalıyorlar ve sokaklarımızda kaos yaratıyorlar" dedi.

ABD merkezli New York Times'ın aktardığı bilgiye göre, Good'un öldürülmesi tekil bir vaka değil, Minneapolis'te, son dört ayda ICE görevlilerinin karıştığı en az 9. silahlı olay olarak kayda geçti. Bu vakaların tamamında federal yetkililer, araçların "silah olarak kullanıldığı" iddiasıyla görevlilerin meşru müdafaa kapsamında ateş açtığını savundu.