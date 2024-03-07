ABD'de Google Yazılım Mühendisi Çinli Şirketlerle Çalışmakla Suçlandı - Son Dakika
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ABD'de Google Yazılım Mühendisi Çinli Şirketlerle Çalışmakla Suçlandı

ABD'de eski bir Google yazılım mühendisi olan Ding Linvey, Çin merkezli şirketlerle gizlice çalıştığı iddiasıyla suçlanıyor. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ding Linvey'e Google'ın yapay zeka teknolojisiyle ilgili ticari sırları çalmaktan 4 ayrı suçlama yöneltilmiştir. Ding'in Google personeliyken kişisel hesabına hassas bilgileri aktardığı belirtilmiştir. FBI Direktörü Christopher Wray, bu suçlamaların Çin merkezli şirketlerin Amerikan buluşlarını çalmak için ne kadar ileri gidebileceğinin bir göstergesi olduğunu ifade etmiştir.

07.03.2024 12:50  Güncelleme: 12:57
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ABD'de, Google'da eski yazılım mühendisi olan ve "gizlice" Çin merkezli şirketlerle çalıştığı iddia edilen Ding Linvey, Google'ın yapay zekasına ilişkin "ticari sırları çalmakla" suçlandı.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Google'da yazılım mühendisliği yapan "Leon Ding" adıyla da bilinen Ding Linvey'e Google'a ait yapay zeka teknolojisine ilişkin "ticari sırları" çalmaktan 4 ayrı suçlama yöneltildi.

Çin vatandaşı Ding'in Google personeliyken Çin merkezli firmalarla "gizlice" çalıştığı ifade edilen açıklamada, bu süreçte Google'a ait hassas bilgileri kişisel hesabına aktardığı kaydedildi.

Açıklamada, gözaltına alındığı belirtilen Ding'in suçlu bulunması halinde suçlamaların her biri için 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği ifade edildi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, açıklamasında, "Bugünkü suçlamalar, Çin merkezli şirketlerin, Amerikan buluşlarını çalmak için ne kadar ileri gidebileceğinin son göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Wray, bu hırsızlıkların ülke ekonomisine ve ulusal güvenliklerine "olumsuz sonuçları" olacağını aktardı.

Kaynak: AA

Google, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de Google Yazılım Mühendisi Çinli Şirketlerle Çalışmakla Suçlandı - Son Dakika

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