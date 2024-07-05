ABD'de halk plajında köpek balığı saldırısı: 4 yaralı - Son Dakika
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ABD'de halk plajında köpek balığı saldırısı: 4 yaralı

ABD'nin Texas eyaletindeki bir halk plajında dün gerçekleşen köpek balığı saldırısı sonucu 2'si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Saldırıda ağır yaralanan ve bölge hastanelere sevk edilen 46 yaşındaki bir kadının ve 21 yaşındaki bir erkek yaralının hayati risklerinin bulunmadığı öğrenildi. Son köpekbalığı saldırısı 5 yıl önce gerçekleşmişti.

05.07.2024 21:34
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- ABD'de halk plajında köpek balığı saldırısı: 4 yaralı

TEXAS - ABD'nin Texas eyaletindeki bir halk plajında dün gerçekleşen köpek balığı saldırısı sonucu 2'si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

ABD'nin Texas eyaletinin Güney Padre bölgesinde halka açık bir plajda köpek balığı saldırısı gerçekleşti. Ülkenin Bağımsızlık Günü olarak kutlanan 4 Temmuz'daki tatil nedeniyle oldukça kalabalık olan halk plajında öğle saatlerinde yaşanan olayda, yaklaşık 2 metre boyunda olduğu tespit edilen bir köpek balığı kısa süre içinde denizdeki dört kişiye saldırdı. Yaşanan olay çevredeki bazı vatandaşlar tarafından kayda alınırken, görüntülerde denizden yaralı olarak çıkartılan bir kadının bacağının bir bölümünün kopmuş olduğu görüldü.

Olay yerine gelen sahil güvenlik birimleri, helikopter ve botlarla denizdeki vatandaşları tahliye ederken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Saldırıda ağır yaralanan ve bölge hastanelere sevk edilen 46 yaşındaki bir kadının ve 21 yaşındaki bir erkek yaralının hayati risklerinin bulunmadığı öğrenildi.

Son köpekbalığı saldırısı 5 yıl önce

Texas Parklar ve Yaban Hayatı Dairesi tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada, 2'Sİ ağır 4 kişinin saldırıya uğradığı doğrulanırken, köpek balığının sahil güvenlik ekipleri tarafından açık sulara kadar takip edildiği bildirildi.

Güney Padre Valisi Patrick McNulty ise, saldırının gerçekleştiği bölgede nadiren köpek balığı görüldüğünü ve son köpek balığı saldırısının 5 yıl önce gerçekleşmiş olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA

Tatil, Dünya, Güncel, Son Dakika

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