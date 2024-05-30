ABD'de Hemşire İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştirince işten çıkarıldı - Son Dakika
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ABD'de Hemşire İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştirince işten çıkarıldı

ABD\'de Hemşire İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarını eleştirince işten çıkarıldı

New York'ta bir hastane, Filistin asıllı bir hemşirenin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını 'soykırım' olarak nitelendirmesi üzerine onu işten çıkardı. Hemşire, ödül töreninde yaptığı konuşmada ülkesinin kadınlarının yaşadığı kayıplara dikkat çekmişti. Hastane yönetimi, hemşirenin daha önce uyarıldığını ve bölücü görüşlerini iş yerine taşımaması gerektiğini belirtti.

30.05.2024 10:55
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NEW ABD'nin New York kentinde hemşire, ödül alırken yaptığı konuşmada İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını "soykırım" olarak nitelendirmesi üzerine hastane yönetimi tarafından işten çıkarıldı.

Filistin asıllı kadın doğum hemşiresi Hesen Jabr, New York'taki NYU Langone Tıp Merkezi tarafından "şefkat ödülüne" layık görüldü.

Jabr, ödül törenindeki konuşmasında, "Gazze'de yaşanan soykırımda ülkemin kadınlarının hayal bile edilemeyecek kayıplar verdiğini görmek bana acı veriyor." ifadesini kullandı.

Hemşire, daha sonra sosyal medya hesabından, ödül konuşmasının ardından hastane yönetimi tarafından çağırılıp işten çıkarıldığını duyurdu.

Jabr'ın işten çıkarıldığını doğrulayan hastane yönetimi, hemşirenin daha önce "bölücü ve suçlayıcı görüşlerini iş yerine taşımaması konusunda uyarıldığını" belirtti.

Kaynak: AA

Filistin, New York, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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