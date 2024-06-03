ABD'de İsrail Günü Yürüyüşüne 60 Bin Kişi Katıldı, Yahudilerden Karşıt Gösteri - Son Dakika
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ABD'de İsrail Günü Yürüyüşüne 60 Bin Kişi Katıldı, Yahudilerden Karşıt Gösteri

ABD'nin New York kentinde yaklaşık 60 bin kişi 'Beşinci Cadde'de İsrail Günü Yürüyüşüne' katıldı. İsrail karşıtı Yahudiler ise karşıt gösteri düzenledi.

03.06.2024 16:22
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- ABD'de "İsrail Günü" yürüyüşüne 60 bin kişi katıldı

Yahudilerden karşıt gösteri

NEW YORK - ABD'nin New York kentinde yaklaşık 60 bin kişi "Beşinci Cadde'de İsrail Günü Yürüyüşüne" katıldı. İsrail karşıtı Yahudiler ise karşıt gösteri düzenledi.

ABD'nin New York kentinde binlerce İsrail destekçisi 1969 yılından beri düzenlenen "Beşinci Cadde'de İsrail Günü" yürüyüşünde bir araya geldi. New York Yahudi Cemaati Konseyi'nin Manhattan bölgesinde "Esirleri evlerine getirin" temasıyla düzenlediği yürüyüşe 60 bin kişi katıldı.

New York Belediye Başkanı Eric Adams yaptığı açıklamada, hiçbir protestoya izin vermeyeceklerini belirterek güvenlik önlemlerinin üst düzeye çıkarıldığını ifade etti.

Polisten yoğun güvenlik önlemi

New York Polis Departmanı'nda görevli tüm polislerin izinleri iptal edilerek, yürüyüş güzergahına gönderildi. Yürüyüşe katılmak üzere alana gelen İsrail destekçileri yoğun güvenlik aramalarından geçerek beşinci caddeye ulaşabildi. Filistin yanlısı göstericilerin toplanmasına izin vermeyen polis, ara sokaklarda karşı karşıya gelen Filistin yanlıları ile İsrail destekçilerinin sözlü atışmalarına müdahale etti.

İsrail karşıtı Yahudiler de yürüdü

İsrail yürüyüşü sırasında Filistin bayraklarıyla yürüyen İsrail karşıtı Neturei Karta Ortodoks Yahudiler grubunun New York Hahamı Dovid Feldman yürüyüşe ilişkin açıklamalarda bulundu. Feldman, "İsrail için her yıl düzenlenen bu geçit törenini protesto etmek için hep birlikte saatlerdir buradayız. Bir soykırımın gerçekleştiğine tanık oluyoruz fakat bugün burada İsrail Devleti'nin kuruluşunun 76. yıldönümü kutlanıyor" dedi.

Binlerce masum erkek, kadın ve çocuğun öldürüldüğünü aktaran Feldman, "Bu insanlar bunu kutluyorlar. Tanrı'ya karşı en büyük isyanı kutluyorlar. Bu Yahudiliğin tamamen ihlali olan ve dünya çapındaki Yahudi halkımız için bir utanç kaynağıdır. Ne yazık ki İsrail'in bu eylemleriyle kirletilen bizim dinimiz, Yahudi dinidir. Biz buna hayır diyoruz, tüm bunlar suçtur" ifadelerini kullandı.

"İşgali tamamen durdurmalıyız"

İsrail'in saldırılarının tüm Yahudiliğe aykırı olduğunu vurgulayan Feldman, "Bu kadar çok insanın tehlikede olduğunu, Gazze'de insanların öldürüldüğünü gördüğümüzde Yahudi halkın tehditlerle karşı karşıya kaldığını ya da maalesef hayatlarını kaybettiğini görüyoruz. Bu herkesi rahatsız etmesi gereken bir şey. Barışı görebilmek için Filistin davasının ne olduğunu araştırmalıyız, bu işgali tamamen durdurmalıyız" şeklinde konuştu.

Yürüyüşler olaysız bir şekilde sona erdi.

Kaynak: İHA

New York, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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