ABD'de İsrail yanlısı bağışçılar Ilhan Omar'a karşı kampanya başlattı - Son Dakika
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ABD'de İsrail yanlısı bağışçılar Ilhan Omar'a karşı kampanya başlattı

ABD'de İsrail yanlısı bağışçılar, Minnesota Temsilciler Meclisi Üyesi Ilhan Omar'ın eyaletteki ön seçimleri kaybetmesi için rakibi Don Samuels'e on binlerce dolarlık bağış topladı. Omar için başlatılan kampanyada sadece 24 saat içinde yaklaşık 100 bin dolar toplandığı belirtildi.

13.08.2024 14:47
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ABD'de İsrail yanlısı bağışçılar, Minnesota Temsilciler Meclisi Üyesi Ilhan Omar'ın eyaletteki ön seçimleri kaybetmesi için rakibi Don Samuels'e on binlerce dolarlık bağış topladı.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar içinde "The Squad" (takım) olarak bilinen "liberal-ilerici" gruptaki Cori Bush ve Jamaal Bowman'ın, Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesinin (AIPAC) milyonlarca dolar harcaması nedeniyle ön seçimleri kaybetmesinin ardından, Omar için de yeni bir kampanya başlatıldı.

ABD'de yayın yapan haber sitesi The Intercept, "Don Samuels yanlısı siyonistler Omar'a karşı" isimli Whatsapp grubuna erişim sağlayarak Omar'a karşı yürütülen kampanyada sadece 24 saat içinde yaklaşık 100 bin dolar toplandığına ilişkin ekran görüntüsünü paylaştı.

Gruptaki katılımcılardan Michael Sinensky, Samuels'in kampanyasıyla bağlantısının olmadığını, AIPAC'in Samuels'i desteklemediğini öğrenince hayal kırıklığına uğrayarak ailesi ve arkadaşlarını bağış yapmaya teşvik ettiğini açıkladı.

Sinensky, 31 Temmuz'dan bu yana Samuels için 120 bin dolardan fazla para topladığını belirtti.

ABD Kongresi Temsilciler Meclisine 2018 ara seçimlerinde giren ve ilk başörtülü Müslüman temsilcisi olan Omar, rakibi Don Samuels'in topladığı 535 bin doların üç katını toplayarak (1,6 milyon dolar) rakibinin açık ara önünde bulunuyor.

Cori Bush, Michigan Temsilcisi Rashida Tlaib önderliğinde, diğer Demokrat Partili temsilciler İlhan Omar ve Jan Schakowsky ile ortak basın toplantısında Gazze'de "kalıcı ateşkes" talep etmiş, Biden'ı şiddeti sona erdirmek için tüm gücüyle hareket etmeye çağırmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de İsrail yanlısı bağışçılar Ilhan Omar'a karşı kampanya başlattı - Son Dakika

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