ABD'de Katoliklerden İsrail'in Heykel Kırma Eylemine Tepki
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'de Katoliklerden İsrail'in Heykel Kırma Eylemine Tepki

20.04.2026 19:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katolik Oy grubu, İsrail askerinin Hazreti İsa heykelini parçalamasını kınadı ve tepki gösterdi.

NEW ABD'de Katolik bir seçmen grubu, Lübnan'ın güneyinde İsrail'in işgal altında tuttuğu beldelerden Deyr Seryan'da bir İsrail askerinin Hazreti İsa heykelini parçalamasına tepki gösterdi.

Catholic Vote (Katolik Oy) isimli seçmen grubunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa'nın İsrail askerinin Hazreti İsa heykelini parçalamasına yönelik kınama açıklamasına yer verildi.

Kendilerini "vatansever Amerikalılar" ve "Amerika'nın en iyi Katolik savunuculuk örgütü" olarak adlandıran grubun paylaşımında, "Kardinal Pizzaballa ve kutsal topraklardaki diğer Katolik liderler, Lübnan'ın bir köyünde İsrailli bir asker tarafından Çarmıha Gerilmiş İsa heykelinin kutsallığının ihlal edilmesi üzerine olayı kayıtsız şartsız kınadı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda ayrıca Pizzaballa'nın şu sözlerine yer verildi:

"Bu eylem, Hristiyan inancına yönelik ağır bir hakaret teşkil etmekte ve Güney Lübnan'da IDF (İsrail Savunma Kuvvetleri) askerleri tarafından Hristiyan sembollerinin kutsallığının ihlal edildiğine dair bildirilen diğer olaylara bir yenisini eklemektedir. Dahası bu durum, kutsal olana ve başkalarının onuruna duyulması gereken en temel saygının dahi ağır biçimde zedelendiği, ahlaki ve insani formasyonda rahatsız edici bir yetersizliği gözler önüne sermektedir."

Lübnan'ın güneyinde, sınıra 5-6 kilometre uzaklıktaki Deyr Seryan beldesinde, bir İsrail askerinin Hazreti İsa heykelini baltayla kırdığını gösteren fotoğraf dün sosyal medyada paylaşılmıştı. Olayın ne zaman gerçekleştiği belirtilmezken, söz konusu fotoğraf büyük tepki çekmişti.

ABD merkezli X platformunun yapay zeka sohbet robotu Grok, bir kullanıcının sorusu üzerine fotoğrafın sahte olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, İsrail, Kültür, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 19:56:35. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.