ABD\'de Kongre Binasına Giren Grup Gazze\'de Kalıcı Ateşkes Talebinde Bulundu

ABD'de Kongre'nin yer aldığı Capitol Hill binasına giren bir grup, Gazze'de kalıcı ateşkes talebinde bulundu.

Protestoyu organize eden grubun yayımladığı bildiriye göre, yaklaşık 60 gösterici, ABD Kongresi'nin bulunduğu Capitol Hill binasına girdi.

Gazze'de kalıcı ateşkes talebiyle toplanan göstericiler, Biden yönetiminin İsrail'e milyarlarca dolar askeri yardım göndermesini, ülkenin güney sınırını askerileştirmesini ve göçmenlere yönelik uygulamalarını da protesto etti.

Protesto organizatörleri tarafından yapılan ortak açıklamada, bu girişimin, 80'den fazla ulusal hareket ve örgüt liderinin ortak çabası olduğu bildirildi.

Açıklamada, "ABD'nin İsrail'i silahlandırmaya ve Gazze'deki soykırımı kolaylaştırmaya son vermesini talep ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Polis yetkilileri, göstericilerin düzenleyeceği protestodan haberdar olduklarını ve binaya ilave personel getirdiklerini belirtti.

Binaya giren göstericiler, polis tarafından gözaltına alındı.