 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD'de Kongre Binasına Giren Grup Gazze'de Kalıcı Ateşkes Talebinde Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de Kongre Binasına Giren Grup Gazze'de Kalıcı Ateşkes Talebinde Bulundu

ABD'de Kongre'nin yer aldığı Capitol Hill binasına giren bir grup, Gazze'de kalıcı ateşkes talebinde bulundu. Protestoyu organize eden grup, Biden yönetiminin İsrail'e askeri yardım göndermesini ve göçmenlere yönelik uygulamalarını da protesto etti. Göstericiler polis tarafından gözaltına alındı.

ABD\'de Kongre Binasına Giren Grup Gazze\'de Kalıcı Ateşkes Talebinde Bulundu
20.12.2023 - 01:27,
Abone Ol

ABD'de Kongre'nin yer aldığı Capitol Hill binasına giren bir grup, Gazze'de kalıcı ateşkes talebinde bulundu.

Protestoyu organize eden grubun yayımladığı bildiriye göre, yaklaşık 60 gösterici, ABD Kongresi'nin bulunduğu Capitol Hill binasına girdi.

Gazze'de kalıcı ateşkes talebiyle toplanan göstericiler, Biden yönetiminin İsrail'e milyarlarca dolar askeri yardım göndermesini, ülkenin güney sınırını askerileştirmesini ve göçmenlere yönelik uygulamalarını da protesto etti.

Protesto organizatörleri tarafından yapılan ortak açıklamada, bu girişimin, 80'den fazla ulusal hareket ve örgüt liderinin ortak çabası olduğu bildirildi.

Açıklamada, "ABD'nin İsrail'i silahlandırmaya ve Gazze'deki soykırımı kolaylaştırmaya son vermesini talep ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Polis yetkilileri, göstericilerin düzenleyeceği protestodan haberdar olduklarını ve binaya ilave personel getirdiklerini belirtti.

Binaya giren göstericiler, polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de Kongre Binasına Giren Grup Gazze'de Kalıcı Ateşkes Talebinde Bulundu - Son Dakika


00:44
Yerel seçimlerde 32 il için oy verme saatleri yeniden belirlendi Yerel seçimlerde 32 il için oy verme saatleri yeniden belirlendi
00:33
Afyonkarahisar'da 4 kişi silahla vurularak öldürüldü Afyonkarahisar'da 4 kişi silahla vurularak öldürüldü
00:25
Benzine gece yarısı 1 lira 49 kuruş zam geldi Benzine gece yarısı 1 lira 49 kuruş zam geldi
00:13
BMGK'de Gazze karar tasarısının oylaması ikinci kez ertelendi BMGK'de Gazze karar tasarısının oylaması ikinci kez ertelendi
00:09
Esra Erol'un programına katılan kadın, pırasaya tiki olan eşini bayılttı Esra Erol'un programına katılan kadın, pırasaya tiki olan eşini bayılttı
23:49
PORTAŞ'a 28 milyar lira zarar ettiren Mesut Özarslan, İYİ Parti'den istifa etti PORTAŞ'a 28 milyar lira zarar ettiren Mesut Özarslan, İYİ Parti'den istifa etti
23:10
İzlanda'daki yanardağın patlama anı kamerada İzlanda'daki yanardağın patlama anı kamerada
22:36
İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor? PDFK'nın talimatnamesi çok açık İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor? PDFK'nın talimatnamesi çok açık

Son Dakika
00:44 Yerel seçimlerde 32 il için oy verme saatleri yeniden belirlendi
00:33 Afyonkarahisar'da 4 kişi silahla vurularak öldürüldü
00:25 Benzine gece yarısı 1 lira 49 kuruş zam geldi
00:13 BMGK'de Gazze karar tasarısının oylaması ikinci kez ertelendi
00:09 Esra Erol'un programına katılan kadın, pırasaya tiki olan eşini bayılttı
23:49 PORTAŞ'a 28 milyar lira zarar ettiren Mesut Özarslan, İYİ Parti'den istifa etti
23:10 İzlanda'daki yanardağın patlama anı kamerada
22:36 İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor? PDFK'nın talimatnamesi çok açık
22:24 İşte İstanbulspor-Trabzonspor maçında kriz yaratan tartışmalı pozisyon
22:03 İstanbulsporlu oyuncu Simon Deli, maçın devam etmesi için başkanın önünde diz çöktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 01:54:07. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'de Kongre Binasına Giren Grup Gazze'de Kalıcı Ateşkes Talebinde Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement