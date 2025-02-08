ABD'de yumurta krizi! Fiyatlar 10 dolara fırladı, raflar boşaldı - Son Dakika
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ABD'de yumurta krizi! Fiyatlar 10 dolara fırladı, raflar boşaldı

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ABD'de kuş gribi salgını milyonlarca tavuğun itlaf edilmesine ve yumurta üretiminin düşmesine yol açtı. New York'taki marketlerde yumurta alımı 3 koliyle sınırlandırılırken fiyatlar 10 dolara fırladı. Çoğu markette tavuk ürünlerinin bulunduğu rafların boş olduğu görüldü.

08.02.2025 03:46  Güncelleme: 11:24
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ABD'de yaşanan kuş gribi salgını nedeniyle yumurtanın tedarik zincirinde problemler baş gösterdi. Salgın nedeniyle milyonlarca tavuk itlaf edilirken yumurta üretimi de düştü.

ABD'de yumurta krizi! Fiyatlar 10 dolara fırladı, raflar boşaldı

FİYATLAR FIRLADI

New York ve çevresindeki marketler, müşterilerin yumurta alımını kısıtladı. Bazı satış noktalarında ise bir düzine yumurtanın satış fiyatı 10 doları buldu. New York'ta, kuş gribini önlemek amacıyla bazı ilçelerdeki canlı kümes hayvanı pazarları geçici kapatıldı, bazı marketler, yumurta reyonlarına bir müşterinin en fazla 3 karton yumurta alabileceğini belirten uyarı notları astı.

ABD'de yumurta krizi! Fiyatlar 10 dolara fırladı, raflar boşaldı

MARKETTE RAFLAR BOŞALDI

Tavuk ürünlerinin bulunduğu rafların çoğunun boş olduğu gözlenirken, bazı market yönetimlerinin astığı uyarı notlarında, kuş gribi nedeniyle "sağlık standartlarına uygun yumurta bulmakta zorluk çektiklerini" belirten ifadeler kullanıldı. ABD'de bazı yumurta üreticileri ve çiftlik hayvanları üretici birlikleri tarafından yapılan açıklamalarda, yüksek derecede patojenik kuş gribinin (HPAI) yayılması nedeniyle her ay milyonlarca tavuğun itlaf edildiğini ve bunun ülke çapındaki kümes hayvanı çiftliklerindeki üretimi ciddi şekilde etkilediği bilgilerine yer verildi.

ABD'de yumurta krizi! Fiyatlar 10 dolara fırladı, raflar boşaldı

MENÜ FİYATLARINI DA ETKİLEDİ

Ayrıca Amerikan medyasında çıkan haberlerde, kuş gribinin yeniden ortaya çıkmasıyla ABD'de 2022'den bu yana 110 milyon yumurta tavuğunun itlaf edildiği, yumurtalı kahvaltı ve sandviç satan bazı zincir restoranların ve fast food firmalarının menü fiyatlarını artırdığı kaydedildi.

5 YILDA 160 ARTIŞ

ABD Tarım Bakanlığının Aralık 2024'te yayımladığı raporda, ülkede geniş çaplı kuş gribi salgını olduğu vurgulanırken ülkedeki yumurta stoklarının azalmasının da bu salgından kaynaklandığı belirtilmişti. Öte yandan, ABD Çalışma Bakanlığının verilerinde, ülkede son 5 yıldır yumurta fiyatlarında yaklaşık yüzde 160 artış meydana geldiği gözlemlenmişti.

ABD\'de yumurta krizi! Fiyatlar 10 dolara fırladı, raflar boşaldı
Kaynak: AA

Kuş Gribi, Ekonomi, Sağlık, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de yumurta krizi! Fiyatlar 10 dolara fırladı, raflar boşaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Okay Örüm:
    o ne ki ???? bizde kuş gribi olmadan yumurta fiyatları ve bir sürü şey 5 yılda %160 dan fazla artmıştır. 30 5 Yanıtla
  • caps lock:
    Yalan. Şimdi kayınçoya sordum öyle birşey yok. Uydurmayın. 9 6 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    5 yılda yüzde 160 artmış, bizde artışı takip etmek ne mümkün 9 3 Yanıtla
  • Desperado null:
    eniştenden mi öğrendin bu haberi:) 7 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    darısı Türkiye yer 0 0 Yanıtla
  • Reis 13:
    10 dolar derken kolisi arkadaşlar. bizimki gibi tanesi değil. onların parası ile 10 TL bir koli yumurta 0 0 Yanıtla
  • Ankara null:
    simdi yandik turkiyeye gelecek bu kriz :((( 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: ABD'de yumurta krizi! Fiyatlar 10 dolara fırladı, raflar boşaldı - Son Dakika
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