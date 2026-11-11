ABD'de milyar dolarlık orman yangınlarının maliyeti son 20 yılda 10 kat arttı - Son Dakika
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ABD'de milyar dolarlık orman yangınlarının maliyeti son 20 yılda 10 kat arttı

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Climate Central verilerine göre ABD'de en az 1 milyar dolar zarara yol açan orman yangınlarının sayısı 1987-2006'da 5 iken 2007-2026'da 26'ya çıktı. Yangınların toplam maliyeti 15,6 milyar dolardan 170 milyar dolara yükseldi, zararın büyük bölümü California'da yoğunlaştı.

ABD'de en az 1 milyar dolar zarara yol açan orman yangınlarının sıklığının son 20 yılda 5 katına çıktığı, maliyetinin ise 10 kat arttığı belirlendi.

İklim değişikliği ve etkileri üzerine araştırmalar yapan Climate Central, ABD'de en az 1 milyar dolar zarara neden olan orman yangınlarına ilişkin verileri yayımladı.

Veriler, milyar dolarlık orman yangınlarının sıklığının ve maliyetlerinin zaman içinde belirgin şekilde arttığını ortaya koydu.

Buna göre, 2007-2026 dönemi ile 1987-2006 dönemi karşılaştırıldığında, ABD'de milyar dolarlık orman yangınlarının sayısı 5'ten 26'ya yükseldi.

Bu yangınların toplam maliyeti ise 15,6 milyar dolardan 170 milyar dolara çıktı.

Milyar dolarlık orman yangınları, 2016-2025 döneminde diğer afet türleriyle karşılaştırıldığında hem sıklık hem de maliyet bakımından üçüncü sırada yer aldı.

Söz konusu dönemde 22 orman yangını kaydedilirken toplam maliyet 162 milyar dolar oldu.

Sıklık bakımından şiddetli fırtınalar, maliyet bakımından ise tropikal siklonlar ilk sırada yer aldı.

Milyar dolarlık orman yangınlarının yol açtığı zararlar ABD'nin batısında ve özellikle California eyaletinde yoğunlaştı.

California, 1980'den bu yana milyar dolarlık 23 orman yangınından etkilendi. Bu sayı, ülke genelindeki toplam milyar dolarlık orman yangınlarının yüzde 74'ünü oluşturdu.

California'da 1980'den bu yana milyar dolarlık orman yangınlarının toplam maliyeti 167 milyar dolara ulaştı.

ABD tarihinin en yüksek maliyetli beş orman yangınının tamamı California'da meydana geldi. Bu yangınlardan biri hariç diğerlerinin tamamı son 10 yılda yaşandı.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriOrman YangınlarıDoğal AfetlerCaliforniaEkonomiGüncelÇevreDünyaSon Dakika

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