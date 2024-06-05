ABD'de Mortgage Faiz Oranları Yükselirken Başvurular Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD'de Mortgage Faiz Oranları Yükselirken Başvurular Düştü

ABD\'de Mortgage Faiz Oranları Yükselirken Başvurular Düştü

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage faiz oranı yüzde 7,07'ye çıkarken, mortgage başvuruları yüzde 5,2 düştü. Konut satın alma başvuruları yüzde 4, yeniden finansman başvuruları ise yüzde 7 azaldı. 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı mayıs ayının başından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

05.06.2024 19:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 7,07'ye çıkarken, mortgage başvuruları yüzde 5,2 düştü.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 31 Mayıs ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı.

Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta, önceki haftaya kıyasla yüzde 5,2 azaldı. Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 4 ve yeniden finansman başvuruları yüzde 7'lik düşüş kaydetti.

Ülkede, 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 7,05'ten yüzde 7,07'ye yükseldi. Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 6,66'dan yüzde 6,75'e çıktı.

???????MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Başekonomisti Mike Fratantoni, mortgage faiz oranlarının geçen hafta gelen verilerin ekonomik büyümenin bir miktar yavaşladığını göstermesine rağmen biraz yükseldiğini ve 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranının mayıs ayının başından bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de Mortgage Faiz Oranları Yükselirken Başvurular Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hakkari Belediyesi’ne kayyuma ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakkari Belediyesi'ne kayyuma ilk yorum
18:39 Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman görüşecek Yeni açıklama var Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman görüşecek? Yeni açıklama var
17:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i kabul etti
16:31 Ak Parti’nin adayına büyük fark atan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi Ak Parti'nin adayına büyük fark atan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi
15:00 Belediye başkanının tutuklanması sonrası Hakkari’de ortalık karıştı Belediye başkanının tutuklanması sonrası Hakkari'de ortalık karıştı
19:59 Teklif ettikleri paraya bakın Yusuf Yazıcı’ya Arabistan’dan dev talip Teklif ettikleri paraya bakın! Yusuf Yazıcı'ya Arabistan'dan dev talip
19:06 Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst oldu Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst oldu
17:26 Gelirse yer yerinden oynar Mourinho’nun transfer listesinin başında o yıldız var Gelirse yer yerinden oynar! Mourinho'nun transfer listesinin başında o yıldız var
17:16 Borsa ve kriptoya vergi gelecek mi Bakan Şimşek’ten açıklama var Borsa ve kriptoya vergi gelecek mi? Bakan Şimşek'ten açıklama var
17:04 Galatasaraylı futbolcu, milli maçta rakibini yumrukladı Galatasaraylı futbolcu, milli maçta rakibini yumrukladı
16:33 Yahudilerden Kudüs’te provokatif bayrak yürüyüşü Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlediler Yahudilerden Kudüs'te provokatif bayrak yürüyüşü! Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 20:16:02. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'de Mortgage Faiz Oranları Yükselirken Başvurular Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement