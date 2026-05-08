ABD'de Nafaka Borçlularının Pasaportları İptal Edilecek
ABD'de Nafaka Borçlularının Pasaportları İptal Edilecek

08.05.2026 00:03
ABD, 100 bin doların üzerinde nafaka borcu olan 2,700 kişinin pasaportunu iptal edecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı, çocuğu için belirli bir miktarın üzerinde nafaka borcu bulunan yaklaşık 2 bin 700 kişinin pasaportunu iptal edecek.

Dışişleri Bakanlığının Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamaya göre, 8 Mayıs'tan itibaren, 100 bin dolar ve üzerinde nafaka borcu olanların pasaportlarının iptal işlemleri başlatılacak.

Sağlık Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı işbirliğiyle sağlanan verilere göre, bu durum yaklaşık 2 bin 700 Amerikan pasaportu sahibini etkileyecek ve bu kişilerin seyahat özgürlükleri borçlarını ödeyinceye kadar kısıtlanacak.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, söz konusu uygulamada bir süre sonra borç miktarının 2 bin 500 dolara düşürülmesi, böylelikle nafaka borcu bulunan daha fazla ebeveynin de kapsama alınması planlanıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Mora Namdar, pasaport iptali uygulamasına ilişkin açıklamasında, "Nafaka borcu olanların borçlarını ödemelerini sağlamada etkili olduğu kanıtlanmış, sağduyulu bir uygulamayı genişletiyoruz." ifadelerini kullandı.

Namdar, bu ebeveynlerin, borçlarını ödedikten sonra "tekrar ABD pasaportu alma ayrıcalığından yararlanabileceğini" belirtti.

ABD'de ayrılmış ebeveynler, çocuklar için belirlenen nafaka ödemelerini eyaletlerin ilgili kurumları aracılığıyla gerçekleştiriyor. Bu sistem, ebeveynler arasında ödeme anlaşmazlıklarını azaltırken ödenmeyen nafakaların takibi ve yaptırımı açısından da kolaylık sağlıyor.

Kaynak: AA

