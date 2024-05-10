ABD'de siyahi hava eri polis tarafından vurularak öldürüldü

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WASHİNGTON, 10 Mayıs (Xinhua) -- ABD'nin Florida eyaletinin Fort Walton Beach kentinde geçtiğimiz hafta kendi evinde polis tarafından vurulan siyahi hava eri hayatını kaybetti.

Yerel medyanın Perşembe günü bildirdiğine göre, 23 yaşındaki kıdemli er Robert Fortson 3 Mayıs'ta evindeyken çalan kapıyı açtığında, şerif yardımcısı kendisine birkaç el ateş etti. Şerif yardımcısının üzerindeki kameradan alınan görüntülerde erin, namlusu yere doğru doğrultulmuş bir tabanca tuttuğu görüldü.

Yaralanarak hastaneye kaldırılan Fortson hayatını kaybetti.

Fortson ailesinin avukatı, şerif yardımcısının yanlış daireye gittiğini öne sürdü.

Okaloosa Bölge Şerifi Eric Aden ise şerif yardımcısının "devam eden bir huzursuzluk olduğu yönünde çağrı aldığını ve silahlı bir adamla karşılaştığını" belirterek, Florida Kolluk Kuvvetleri Departmanı ve eyalet savcısının soruşturma yürüteceğini söyledi.