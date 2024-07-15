ABD'de Trump'a yönelik suikast girişimiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı - Son Dakika
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ABD'de Trump'a yönelik suikast girişimiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı

ABD\'de Trump\'a yönelik suikast girişimiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı

ABD'de Başkanlık yarışının Cumhuriyetçi adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin incelemeler devam ederken, FBI saldırıya ilişkin yeni ayrıntılar paylaştı. FBI'ın verdiği bilgilere göre saldırganın aracından 'ilkel bomba' malzemeleri çıktı. Saldırganın akıl sağlığı yerindeydi ve suikast girişiminin gerçekleştiği yerden uzakta bir atış kulübünün üyesiydi. Cumhuriyetçi Parti Kongresi yaklaşırken güvenlik önlemleri artırıldı.

15.07.2024 06:15
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(ANKARA) - ABD'de Başkanlık yarışının Cumhuriyetçi adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin incelemeler devam ederken, Federal Araştırma Bürosu (FBI) saldırıya ilişkin yeni ayrıntılar paylaştı. FBI'ın verdiği bilgilere göre saldırganın aracından 'ilkel bomba' malzemeleri çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri'de (ABD) güvenlik birimleri Pennsylvania'da seçim mitingindeki eski Başkan ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin ayrıntıları araştırıyor.

FBI, saldırının gerçekleşmesinden kısa bir süre sonra saldırganın, miting bölgesine yaklaşık 70 km mesafedeki Bethel Park'ta yaşayan 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı. Crooks Gizli Servis ajanları tarafından saldırıdan hemen sonra vurularak öldürülmüştü. Crooks'la ilgili bilgiler hala sınırlı.

Bölgedeki güvenlik birimlerinden kaynakların medya kanallarına verdiği bilgiye göre saldırganın aracında ve ikametgahında "ilkel düzeyde" bomba malzemesi bulundu. FBI laboratuarda analiz edilen malzemelerin "sıradan" olduğu belirtildi.

Saldırganın akıl sağlığı yerindeydi

FBI Özel Ajanı Kevin Rojek, silahlı saldırganın akıl sağlığı sorunları yaşadığına dair bir belirtiye rastlamadıklarını, Crooks'un cep telefonu ve saldırıda kullandığı silahın FBI laboratuvarına gönderildiğini söyledi.

FBI'ın ortaya çıkardığı son detaylara göre, Crooks, suikast girişiminin gerçekleştiği yerden yaklaşık 80 km uzaklıktaki yerel bir atış kulübünün üyesi.

Kongresi yaklaşan Cumhuriyetçi Parti kaygılı

Bu arada, Wisconsin Eyaletinde 15 ila 18 Temmuz arasında dört yıllık Kongresini gerçekleştirmeyi planlayan Cumhuriyetçi Parti'de yeni bir saldırı ihtimali ile ilgili endişeler olduğu aktarılıyor.

Cumhuriyetçi başkanlık adayı Donald Trump da sosyal medya hesabı üzerinden partisinin kogresine katılmak üzere kısa bir süre içerisinde yola çıkacağını söyledi. "Dünkü korkunç olaylara dayanarak, Wisconsin gezimi erteleyecektim, ancak bir tetikçinin programda değişiklik yapmasına izin veremem" dedi.

FBI ve Gizli Servis yetkilileri, Cumhuriyetçi Parti Kongresine yönelik bir tehdit olmadığını, üst düzey güvenlik önlemleri alındığını aktardı.

Kaynak: ANKA

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