ABD'de Trump'ın dava duruşması ertelenmedi

NEW ABD'de Temyiz Mahkemesi, eski Başkan Donald Trump hakkında, bir kadına 2016 başkanlık seçimlerinde yasa dışı şekilde "sus payı" ödediği suçlamasıyla açılan davanın 15 Nisan'da görülecek ilk duruşmasının ertelenmesi talebini reddetti.
New York bölgesindeki Temyiz Mahkemesi Yargıcı Lizbeth Gonzalez, Trump'ın avukatlarının acil olarak mahkemeye taşıdığı ve 15 Nisan'da yapılacak duruşmanın ertelenmesi talebini kabul etmedi.
Avukatları, davayı başka bir mahkemeye taşımak amacıyla duruşmanın ertelenmesini talep ederken, Trump, davanın Manhattan'dan Staten Island bölgesine alınmasını istiyor.
Yargıç Gonzalez, duruşmanın ertelenmesi için herhangi bir gerekçe olmadığına ve planlandığı gibi 15 Nisan'da yapılabileceğine hükmetti.
Trump'ın, davanın ertelenmesi için New York'taki yerel mahkemeye yaptığı buşvuru reddedilmiş, avukatları da söz konusu talebi temyize taşımıştı.
Trump, büyük jüri tarafından suçlanmıştı
Eski ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca, yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından suçlanmıştı.
Trump, "sus payı" ve bununla ilgili kayıtlarda sahtekarlık yapmaktan 4 Nisan 2023'te New York'ta hakim karşısına çıkmıştı.
Kendisine yöneltilen 34 ayrı suçlamayı reddeden Trump, hakkındaki iddiaları "siyasi cadı avı" olarak nitelemiş ve suçlamaları "seçimlere müdahale" olarak gördüğünü belirtmişti.
Trump, "Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan" olarak kayıtlara geçmişti.
Trump'ın avukatı Todd Blanche, 4 Ekim 2023'te mahkemeye sunduğu dilekçede "siyasi gerekçeli suçlamalardan oluşan karışık bir paket" şeklinde değerlendirdiği ceza davasının düşürülmesini talep etmişti.
Eski Başkan'ın avukatları ayrıca savcılar tarafından mahkemeye "100 bin sayfadan fazla" evrak sunulduğu gerekçesiyle duruşmanın 90 gün ertelenmesini istemişti.
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